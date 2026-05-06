Wings For Life World Run: Inscríbete para este domingo y corre por los que no pueden

El próximo domingo 10 de mayo, a las 7:00 AM en punto, miles de chilenos saldrán a correr con un propósito 100% comunitario. No será una carrera común, sino un movimiento global que se vivirá de forma simultánea en más de 150 países: la Wings For Life World Run, que regresa con el objetivo de superar una meta histórica.

La edición 2026 se perfila como un hito sin precedentes. Con una comunidad global en constante crecimiento, la demanda por participar se ha duplicado respecto al año anterior.

Mientras ciudades emblemáticas como Tokio y Sídney ya han colgado el cartel de sold out, los cupos disponibles se agotan rápidamente. Todo, con un objetivo claro: recaudar fondos para financiar investigaciones que buscan una cura para las lesiones de médula espinal.

El 100% de los fondos se destina directamente a proyectos científicos de vanguardia, como el fármaco NVG-291, que ya muestra resultados esperanzadores en la recuperación de la movilidad. Este tratamiento ha mostrado mejoras significativas en la transmisión de señales nerviosas y en la función de las manos, incluso años después de producida la lesión.

Lo que comenzó en 2014 como un sueño hoy se ha convertido en un motor de cambio real. Gracias al aporte de los corredores, se han destinado 60,53 millones de euros a la investigación, financiando 344 proyectos en cuatro continentes. Actualmente, hay 72 iniciativas en desarrollo que están transformando la teoría en esperanza concreta.

En 2025, Chile dio muestra de su compromiso con 1.500 participantes, integrando los más de 310.000 corredores que, en conjunto, recaudaron 8,6 millones de euros en un solo día a nivel mundial. Para este 10 de mayo, la meta es superar esa cifra.

El formato flexible permite que cualquier persona pueda participar, sin importar su condición física. Personas con movilidad reducida o usuarias de sillas de ruedas también son parte de esta experiencia, consolidándola como una de las carreras más inclusivas del mundo. Las modalidades son:

App Run: permite correr de forma individual o en grupos locales desde cualquier rincón del país.

permite correr de forma individual o en grupos locales desde cualquier rincón del país. Catcher Car Virtual: el icónico vehículo de meta que, a través de la aplicación, persigue a los corredores y marca el final de la carrera según el ritmo de cada participante.

Las inscripciones continúan abiertas y tienen un valor de $13.600. Puedes registrarte en el siguiente enlace: https://www.wingsforlifeworldrun.com/es

Este es un contenido presentado por Wings For Life World Run.