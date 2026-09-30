Xiaomi lanza en Chile la Serie REDMI Note 17: estos son sus precios y características

Xiaomi presentó en Chile la Serie REDMI Note 17, la nueva generación de su popular línea de smartphones de gama media, que debuta con el primer modelo Pro Max en la historia de la saga.

Bajo el eslogan "Batería Max. Energía Max.", la marca apuesta por baterías más grandes, carga más rápida, mayor resistencia al agua y a las caídas, y un diseño renovado. El lanzamiento coincide con un hito para la serie, que ya superó los 500 millones de unidades distribuidas en todo el mundo, según datos internos de la compañía.

Batería de hasta tres días

El protagonista es el REDMI Note 17 Pro Max 5G, que incorpora la batería más grande que Xiaomi ha puesto en un smartphone hasta la fecha: 9.210 mAh, con tecnología de silicio y carbono. Según la marca, ofrece hasta tres días de uso con una sola carga y, gracias a su carga HyperCharge de 100 W, bastan 20 minutos para obtener energía para todo el día. Además, suma carga inversa de 27 W para cargar otros dispositivos.

Por su parte, el REDMI Note 17 Pro 5G cuenta con una batería de 8.340 mAh y carga de 67 W, mientras que el REDMI Note 17 5G llega con 7.700 mAh y carga de 45 W.

Xiaomi asegura que, gracias a su sistema inteligente de gestión, las baterías conservan el 80% o más de su capacidad original después de 1.600 ciclos de carga, lo que equivale a cerca de seis años de uso típico, de acuerdo con pruebas de sus laboratorios internos.

Más resistentes al agua y a las caídas

El REDMI Note 17 Pro Max 5G y el REDMI Note 17 Pro 5G son los primeros de la industria en obtener la certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Titan Quality, un estándar que evalúa resistencia a caídas, resistencia al agua y rendimiento de batería. En el caso del REDMI Note 17 5G, la certificación corresponde solo a rendimiento de batería.

Ambos modelos Pro cuentan con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, superaron una prueba de inmersión a 2 metros durante 72 horas y sumarán, mediante actualización, un Modo Subacuático para la cámara. Además, están certificados por SGS para resistir caídas de hasta tres metros sobre superficies de granito y cuentan con Corning Gorilla Glass Victus 2. Eso sí, la marca advierte que la garantía no cubre daños por líquidos.

Pantalla, cámaras e inteligencia artificial

Los modelos Pro tienen pantallas AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y hasta 3.500 nits de brillo máximo, mientras que el REDMI Note 17 5G ofrece una pantalla más grande, de 6,99 pulgadas.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G funciona con el procesador Snapdragon 6 Gen 5, graba video en 4K a 30 fps y tiene una cámara principal de 50 MP con apertura f/1.5 y estabilización óptica, además de una cámara frontal de 32 MP. También incorpora Xiaomi HyperAI, con herramientas como escritura, intérprete y reconocimiento de voz con IA. En toda la serie están disponibles Google Gemini y Circle to Search.

En cuanto al soporte, toda la línea contará con hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

El diseño también se renueva, con pantalla plana, esquinas redondeadas y un nuevo módulo de cámara. Uno de los detalles más llamativos es el color Rosa Nube, exclusivo del Pro Max, cuya cubierta trasera fotocromática cambia de blanco a un tono rosa anaranjado bajo luz UV.

Precios y disponibilidad en Chile

Los nuevos modelos ya se pueden encontrar en la tienda oficial de Xiaomi Chile, con los siguientes precios especiales de lanzamiento:

REDMI Note 17 Pro Max 5G: desde $459.990. Colores Rosa Nube, Verde, Morado y Negro.

desde $459.990. Colores Rosa Nube, Verde, Morado y Negro. REDMI Note 17 Pro 5G: desde $359.990. Colores Azul Cielo, Naranja Satinado, Morado y Negro.

desde $359.990. Colores Azul Cielo, Naranja Satinado, Morado y Negro. REDMI Note 17 5G: desde $259.990. Colores Morado Celestial, Verde Azulado y Negro.

Además, según la compañía, quienes compren un equipo de la serie en los mercados elegibles podrán acceder a pruebas gratuitas de seis meses de Google One con 200 GB, dos meses de YouTube Premium y tres meses de Spotify Premium, sujetas a disponibilidad según el mercado.

Este es un contenido presentado por Xiaomi.