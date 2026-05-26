Xiaomi presenta la serie Xiaomi 17T con dos tamaños diferentes, funciones de teleobjetivo en toda la gama y Leica Live Moment

Xiaomi presentó las últimas incorporaciones a su gama de smartphones: la nueva serie Xiaomi 17T, que incluye el Xiaomi 17T y el Xiaomi 17T Pro.

La serie combina una avanzada cámara con teleobjetivo Leica de 5 aumentos, una pantalla que protege la vista y una batería de gran capacidad, posicionándose como un flagship en materia de imagen con un diseño refinado.

Con la introducción, por primera vez, de dos tamaños en la serie T, esta gama está llamada a ofrecer una experiencia excepcional pensada para los usuarios modernos.

Convierte los momentos en historias vivas con "Telefoto Máster" y "Leica Live Moment"

Al combinar la óptica de Leica con la tecnología de imagen de vanguardia de Xiaomi, la serie Xiaomi 17T cuenta con un sistema de triple cámara encabezado por una cámara principal de 50MP diseñada para capturar imágenes nítidas.

En su interior se encuentra un sensor ultragrande de 1/1,31 pulgadas en el Xiaomi 17T Pro y un sensor de 1/1,55 pulgadas en el Xiaomi 17T. Ambos combinan el diseño óptico Leica UltraPure con una estructura de lente híbrida Leica Summilux 1G+6P, reconocida por reproducir los detalles más sutiles con una claridad excepcional.

La gran apertura de toda la serie ofrece un rango dinámico superior y una profundidad de campo magníficamente reproducida.

Por primera vez, la serie Xiaomi 17T incorpora la cámara con teleobjetivo Leica x5 en ambos modelos de la serie T, redefiniendo la versatilidad de toda la gama.

Ofrece imágenes de 50MP con estabilización óptica (OIS) y un alcance excepcional, desde detalles minuciosos capturados mediante fotografía macro a 30 centímetros hasta un zoom óptico de 10 aumentos y un zoom ultra con IA de hasta 120 aumentos.

Esto permite realizar capturas fluidas tanto de cerca como de lejos, brindando a los creadores flexibilidad en todas las distancias focales.

Más allá de la fotografía, el sistema de teleobjetivo también mejora la videografía, especialmente en el Xiaomi 17T Pro, que introduce la primera grabación cinematográfica 4K a 60 fps en los smartphones de la serie Xiaomi, ofreciendo un bokeh de fondo natural para una experiencia visual más envolvente.

Modos especializados como “Stage” mejoran aún más el rendimiento en condiciones de iluminación complejas, tanto en foto como en video, ayudando a garantizar que conciertos, actuaciones y otras escenas se capturen con claridad.

Más allá de la fotografía fija tradicional, la serie Xiaomi 17T presenta Leica Live Moment, que captura no solo el instante decisivo, sino también el movimiento y la emoción que lo preceden.

Leica Live Moment conserva los movimientos y las expresiones fugaces, añadiendo mayor profundidad y contexto a las escenas cotidianas. Compatible con todas las distancias focales de la cámara trasera, ofrece imágenes dinámicas impregnadas de la estética característica de Leica, garantizando un estilo visual coherente en todas las perspectivas.

El resultado es una narración más expresiva y matizada que va más allá de un solo fotograma, capturando la emoción y la narrativa en cada toma.

Leica Live Portrait amplía esta capacidad al modo Retrato, añadiendo un efecto bokeh natural que realza la separación del sujeto mientras conserva la fluidez del movimiento.

Las capturas de Leica Live Moment cuentan con marcas de agua exclusivas de Leica de nuevo diseño y permiten combinar múltiples momentos en collages para compartir en redes sociales.

La cinematografía en directo, exclusiva del Xiaomi 17T Pro, ofrece más opciones creativas con Ultra-HD Live Moment en 4K, además de efectos de zoom fluidos mediante la cinematografía Freestyle o Portrait Live.

Una experiencia de pantalla flagship que combina brillantez visual y cuidado ocular inteligente

La serie Xiaomi 17T antepone las necesidades del usuario e integra tecnología avanzada de cuidado ocular en sus pantallas para presentar Xiaomi Vision Care.

Basada en investigaciones médicas y una ingeniería de precisión, esta pantalla se adapta automáticamente a las condiciones de luz ambiental y gestiona eficazmente la luz azul, el parpadeo y el desenfoque de movimiento para garantizar comodidad durante todo el día.

Gracias a estas innovaciones, la serie Xiaomi 17T es la primera en recibir la cuádruple certificación de cuidado ocular de TÜV Rheinland y ha obtenido la primera certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care de Xiaomi.

En el corazón de esta experiencia visual se encuentra una pantalla AMOLED de 1,5K con un brillo máximo de 3500 nits, ofreciendo una calidad de imagen nítida y gran precisión cromática incluso bajo intensa luz solar.

El Xiaomi 17T Pro va un paso más allá al mejorar la visualización nocturna en condiciones de muy poca luz gracias a un brillo mínimo de 1 nit a nivel de hardware.

La experiencia también destaca por su fluidez, gracias a la alta frecuencia de actualización de toda la serie: hasta 144Hz en la variante Pro y 120Hz en la versión estándar.

La pantalla está rodeada de biseles ultradelgados que crean una apariencia envolvente y centran la atención en el contenido.

El Xiaomi 17T Pro incorpora además la innovadora solución de diseño LIPO, logrando biseles de solo 1,29 mm del mismo tamaño en sus cuatro lados.

Por su parte, el Xiaomi 17T presenta un formato más compacto con un diseño aerodinámico y ligero, optimizado para un uso cómodo con una sola mano.

Esta pantalla se complementa con acabados que combinan un diseño atemporal y un estilo moderno gracias a la última tecnología y a la artesanía.

El Xiaomi 17T Pro está disponible en azul intenso, violeta intenso y negro. El Xiaomi 17T, en tanto, llega en blanco ópalo iridiscente, violeta etéreo, azul vibrante y negro.

Un refinado acabado cepillado en los laterales le entrega un aspecto moderno, mientras que el módulo de la cámara, más pequeño y situado en la parte inferior, contribuye a su elegante silueta.

Los bordes microcurvados también proporcionan una sensación de mayor comodidad al sostener el dispositivo.

Potencia y rendimiento sin concesiones

Las avanzadas experiencias visuales y fotográficas de la serie Xiaomi 17T son posibles gracias al potente rendimiento de toda la gama.

Ambos modelos incorporan tecnología de batería de silicio-carbono de última generación, permitiendo una mayor densidad energética sin perder rendimiento a largo plazo.

La batería de 7000mAh del Xiaomi 17T Pro es la de mayor capacidad en un smartphone de la serie Xiaomi en mercados internacionales, con un aumento del 27% respecto a la generación anterior.

Esto ofrece una autonomía promedio de 1,88 días para usuarios habituales y energía suficiente durante toda la jornada incluso para los usuarios más exigentes.

También es compatible con HyperCharge por cable de 100W y HyperCharge inalámbrico de 50W.

Por su parte, el Xiaomi 17T, pese a su diseño más compacto, incorpora una batería de 6500mAh con una capacidad un 18% superior a la de la generación anterior.

En combinación con HyperCharge de 67W, mantiene a los usuarios con energía durante todo el día.

Tanto el Xiaomi 17T Pro como el Xiaomi 17T son compatibles con cargadores de terceros gracias a la compatibilidad con PPS de 100W y 50W, respectivamente.

Para maximizar la eficiencia energética, ambos dispositivos integran chipsets altamente optimizados diseñados para ofrecer un rendimiento sostenido.

El Xiaomi 17T Pro incorpora el MediaTek Dimensity 9500, fabricado con un proceso de 3nm, mientras que el Xiaomi 17T utiliza el MediaTek Dimensity 8500-Ultra basado en una arquitectura de 4nm.

Ambos ofrecen importantes mejoras en CPU, GPU e IA, permitiendo una respuesta fluida tanto en multitarea exigente como en videojuegos de última generación.

Para mantener este rendimiento máximo, el sistema Xiaomi 3D IceLoop proporciona una gestión térmica avanzada mediante separación eficiente de vapor y líquido.

Al canalizar rápidamente el calor lejos del chipset central, mejora la estabilidad sostenida y garantiza que el dispositivo siga siendo cómodo de sostener incluso bajo cargas intensas.

Tanto el Xiaomi 17T como el Xiaomi 17T Pro ofrecen mejoras integrales en todos los aspectos, incluido un sistema de cámara renovado con el innovador Leica Live Moment y un teleobjetivo altamente versátil, junto con una mayor capacidad de batería y múltiples avances que elevan la serie T de Xiaomi a un nuevo nivel.

Precios (oferta Cyber)

Xiaomi 17T Pro está disponible desde los $696.000.

Xiaomi 17T desde los $499.000 en carriers y retailers.

Este es un contenido presentado por Xiaomi.