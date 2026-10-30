Ya llegó a Chile la nueva Coca-Cola Zero Cafeína, Zero Azúcar

Coca-Cola lanzó en Chile Coca-Cola Zero Cafeína, Zero Azúcar, una nueva alternativa pensada para ampliar las opciones disponibles para las personas y acompañar distintos momentos del día. Su propuesta pone especial atención en la tarde y la noche, cuando muchas personas buscan bajar el ritmo, compartir una comida, ver una serie o simplemente desconectarse.

El lanzamiento se instala como uno de los más relevantes de la marca en Chile durante 2026 y suma una versión sin cafeína y sin azúcar, con un diseño propio en negro y dorado. Con esta innovación, Coca-Cola amplía su portafolio y responde a nuevas preferencias de consumo con el sabor característico de la marca.

"Coca-Cola Zero Cafeína, Zero Azúcar es uno de nuestros lanzamientos más importantes de este año en Chile y refleja cómo entendemos la innovación, escuchando a las personas, ampliando nuestras alternativas y evolucionando junto a sus gustos y hábitos", destacó Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.

Coca-Cola Zero Cafeína, Zero Azúcar está disponible en Chile desde mediados de septiembre y ya puede encontrarse en supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, www.micoca-cola.cl y otros puntos de venta del país. Su llegada contempla distintas presentaciones, entre las que destaca una lata estilizada de 310 ml, uno de los formatos más distintivos del lanzamiento.

Este es un contenido presentado por Coca-Cola Zero Cafeína, Zero Azúcar.