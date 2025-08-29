AutoDay y septiembre: el escenario perfecto para asegurar tu auto con Consorcio

Septiembre es un mes clave para el mundo automotriz. Es cuando llega la nueva generación 2026 de autos a Chile, con mayor tecnología, eficiencia y novedades en seguridad. Al mismo tiempo, los concesionarios ofrecen buenas oportunidades en el mercado de autos usados, lo que convierte a este mes en un momento ideal para decidir cómo y cuándo renovar tu vehículo.

Además, entre el 2 y el 4 de septiembre, se realizará AutoDay, un evento online que reúne a marcas de la industria con descuentos en autos, accesorios y seguros.

En este escenario, Consorcio te acompaña con un beneficio especial: durante el AutoDay podrás contratar tu Seguro de Auto con un 20% de descuento en todas las cuotas. Si compras un vehículo nuevo, la contratación es aún más simple porque no suele requerir inspección. Y si se trata de un auto usado, o quieres asegurar un vehículo que ya tienes, solo necesitas realizar una autoinspección online desde tu celular y si el riesgo es aprobado ya queda activa tu cobertura. Todo el proceso es simple, 100% digital y seguro.

Porque comprar un auto no es solo elegir el modelo o la forma de pago: también significa contar con un respaldo real cuando lo necesitas. Ahí es donde las asistencias marcan la diferencia: son las que te acompañan en el día a día, en esas situaciones cotidianas que nadie planea pero que ocurren.

Un buen seguro de auto no solo repara daños; también te ayuda cuando pinchas un neumático en plena carretera, cuando la batería falla en la mañana o cuando necesitas un vehículo para seguir con tu rutina mientras el tuyo está en el taller.

El Seguro de Auto Consorcio incluye múltiples asistencias pensadas para esas emergencias, como asistencia en ruta 24/7, vehículo de reemplazo si la reparación de tu auto se extiende más de lo previsto o conductor de reemplazo cuando no puedes manejar.

Son beneficios que entregan soluciones concretas y te dan tranquilidad desde el primer kilómetro.

