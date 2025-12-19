[PRESENTADO por Banco de Chile] Banco de Chile dio a conocer el “Gran Árbol de los Deseos”, una iniciativa navideña que promueve mensajes de esperanza y solidaridad. Durante diciembre y hasta el 26 de diciembre, clientes y familias pueden dejar sus mensajes de Navidad y deseos para el país en buzones dispuestos en sucursales del banco a lo largo de Chile.

Esta acción forma parte de “Navidad con Sentido”, programa que canaliza durante todo el año el trabajo voluntario de colaboradores del banco hacia proyectos sociales, apoyando a organizaciones que trabajan con niños, personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades migrantes.

En su octava edición, el programa reunió a más de 1.200 voluntarios y benefició a cerca de 13.000 personas de 120 organizaciones en 73 comunas del país.

El punto cúlmine de este programa es un árbol de Navidad de 11 metros instalado en la Casa Matriz, iluminado y decorado con juguetes hechos por emprendedores locales, que estará disponible hasta el 26 de diciembre. Dichos juguetes fueron entregados como regalos a niños de jardines infantiles de San Bernardo, en una jornada acompañada de villancicos y actividades para las familias.

LEER ARTICULO COMPLETO