BancoEstado consolida su presencia en todo el país y su vínculo con las comunidades

Este 2025, BancoEstado estrechó sus vínculos con todas las comunidades que conforman Chile. Dicho despliegue se reflejó en la apertura de nuevas sucursales, en una completa agenda de vinculación con clientes y en la realización de un ciclo de charlas sobre educación financiera.

Un hito destacado es que la entidad financiera ahora se extiende desde Putre a Puerto Williams, fiel a su rol como banca pública de expandir sus servicios por todos los rincones de Chile.

Gracias a este compromiso de llegar donde otros no están, BancoEstado se encuentra presente en el 100% de las comunas del país, es el único banco en 170 de ellas y mantiene una red de más de 43 mil puntos CajaVecina y 54 Conecta BancoEstado.

El presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, comentó que "estuvimos presentes acompañando a las personas, las familias y las empresas, movilizando el crédito y llegando a comunas donde, muchas veces, somos la única cara visible del sistema financiero. El banco está cumpliendo 170 años y parte de lo que hemos querido hacer como administración es expandir la red para estar cada vez más cerca del territorio".

Además de Puerto Williams, durante este año BancoEstado inauguró oficialmente nuevas sucursales en distintos territorios del país. En la región de Los Ríos, por ejemplo, completó su presencia con una oficina en todas las comunas, tras la apertura de la sucursal de Máfil.

Asimismo, el banco abrió sucursales en San Ignacio, Villa Panamericana (Cerrillos), Pinto, Labranza (sector de Temuco), Antuco, San Nicolás, Ercilla y Perquenco, alcanzando un total de 27 nuevas sucursales inauguradas desde 2022 a la fecha.

Vinculación con clientes

Como parte de su compromiso de vincularse en terreno con clientes de todos los segmentos, BancoEstado celebró este año seis encuentros de la "Economía del Futuro". Esta instancia congregó a más de 700 asistentes provenientes del mundo público y privado, cuyo objetivo es reflexionar sobre la economía internacional, nacional y las realidades particulares de cada región.

En el marco de estos encuentros, también se realizaron visitas a clientes de los segmentos Corporativo e Inmobiliario, Institucional, Grandes Empresas, Productos Especializados y MiPymes, con el objetivo de fortalecer vínculos y conocer en terreno las oportunidades y desafíos de cada zona del país.

En 2025, estas instancias de relacionamiento se desarrollaron en las regiones de Los Ríos, Antofagasta, Arica y Parinacota, La Araucanía, O'Higgins y Metropolitana.

Diálogos por la Educación Financiera

En su aniversario número 170, BancoEstado desplegó un plan nacional de educación financiera que combina presencia territorial, innovación digital y alianzas estratégicas para llegar a jóvenes, mujeres, emprendedores, personas mayores, personas con discapacidad y personas de bajos ingresos.

Los Diálogos Regionales por la Educación Financiera reunieron a más de 700 personas en encuentros de tres horas, enfocados en ahorro, inversión, brecha digital y finanzas en pareja, con expositores del propio banco.

A través de sus academias, la Gerencia de Ahorro y Vivienda capacitó a 800 estudiantes y 300 jóvenes, a 700 dirigentes sociales y a 2.200 funcionarios del propio banco, con un alcance total de más de 60.000 personas.

Además, BancoEstado desarrolló talleres y charlas de educación financiera dirigidos a 490 participantes de organizaciones sociales, a lo que se sumó la reapertura del Museo del Ahorro en julio, espacio que realizó talleres educativos para 300 escolares. En paralelo, funcionarios de sucursales del banco impartieron más de 1.750 charlas en distintos territorios del país, las que convocaron a 48.578 asistentes.

Este es un contenido presentado por BancoEstado.