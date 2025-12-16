BancoEstado consolida un ecosistema financiero que acompaña a más de un millón de emprendedores en todo Chile

Créditos, soluciones de pago, programas de formación, plataformas digitales, redes de colaboración empresarial, financiamiento sostenible y una cobertura territorial única configuran una estrategia pública orientada a sostener la actividad de la micro y pequeña empresa en todo el país.

Los resultados del último informe Marcas Ciudadanas de Cadem volvieron a situar a BancoEstado como el principal referente en apoyo a las pymes, junto a CuentaRUT y CajaVecina. Más que una mención puntual, el estudio refleja una percepción instalada: para miles de pequeños negocios, estas marcas están asociadas al funcionamiento diario de la actividad económica, especialmente en territorios donde la oferta financiera privada tiene menor presencia.

BancoEstado participó por segundo año consecutivo en EtM Day, reforzando su compromiso con el ecosistema emprendedor y celebrando sus 170 años apoyando el desarrollo de las pymes en todo el país.

Esa valoración encuentra respaldo en la escala de la operación del banco. Más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas mantienen hoy relación activa con BancoEstado, configurando una base productiva que utiliza al banco como plataforma cotidiana para operar, financiarse y proyectarse.

Un ecosistema construido desde herramientas concretas

El despliegue que explica esta relación no responde a una sola iniciativa, sino a un conjunto de herramientas con focos específicos y complementarios. CuentaRUT opera como puerta de entrada al sistema financiero; CajaVecina extiende servicios bancarios a comercios y localidades; RutPay facilita medios de pago digitales adaptados al comercio cotidiano; VamosMiPyme.cl concentra apoyo no financiero; e Impacto+ vincula a pequeñas empresas con grandes actores productivos.

Leídas en conjunto, estas soluciones configuran un ecosistema integral que combina acceso, operación diaria, financiamiento, acompañamiento y articulación productiva.

La 21ª edición del Premio Emprende BancoEstado reconoció a emprendedores y emprendedoras de todo Chile, destacando iniciativas que impulsan la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo local.

Diez factores que explican el vínculo del banco con la micro y pequeña empresa

1. Una base productiva de escala nacional

A noviembre de 2025, 1.152.220 micro, pequeñas y medianas empresas mantienen relación activa con BancoEstado. Esta cifra da cuenta de un vínculo estructural con la base productiva del país y explica el rol central que cumple el banco en la economía cotidiana.

2. Financiamiento anual y respaldo crediticio sostenido

Para el cierre de 2025, se proyecta una venta MiPyme por MM$ 2.720.873, destinada a capital de trabajo, inversión y continuidad operacional. En paralelo, el saldo MiPyme proyectado alcanza MM$ 4.262.999, correspondiente a créditos vigentes de distintos períodos. La combinación de flujo y stock refleja un respaldo estructural y no coyuntural.

3. Presencia territorial efectiva en todo Chile

BancoEstado cuenta con 423 sucursales, desde Putre hasta Puerto Williams, presencia en el 100% de las comunas y es el único banco en 167 de ellas. Esta red garantiza acceso financiero en zonas rurales, aisladas y extremas, donde la banca privada tiene menor cobertura.

4. CuentaRUT como instrumento masivo de acceso

Con más de 15 millones de usuarios, CuentaRUT funciona como puerta de entrada al sistema financiero para personas, emprendedores y pequeños negocios. Su simplicidad y bajo costo facilitan pagos, transferencias y procesos de formalización.

5. CajaVecina como infraestructura comunitaria

La red CajaVecina, con más de 43.000 puntos a lo largo del país, transforma al comercio local en un nodo de servicios financieros. Este despliegue acerca pagos, giros y recaudaciones a barrios y localidades sin sucursales tradicionales, fortaleciendo las economías locales.

6. Medios de pago simples con adopción masiva

RutPay, diseñado para ferias, taxis, colectivos y pequeños comercios, incluyendo QR estático y versión audible, es utilizado por más de 1,3 millones de clientes a nivel nacional. Su adopción se explica por su utilidad práctica, bajo costo y adecuación al territorio.

7. Articulación productiva a escala nacional

El programa Impacto+ conecta grandes empresas con pymes mediante sus verticales +Proveedores y +Alianzas. A la fecha, ha respaldado a más de 8.000 MiPymes, con la participación de más de 20 grandes empresas y colocaciones superiores a MM$ 660.000, fortaleciendo cadenas de valor y el acceso a mejores condiciones de financiamiento.

8. Acompañamiento no financiero integrado

A través de VamosMiPyme.cl, BancoEstado reúne la experiencia de programas como Emprende, Formaliza y Academia Emprende en una sola plataforma que ofrece capacitación, contenidos prácticos, beneficios, alianzas y redes, abordando brechas de gestión e información.

9. Financiamiento verde incorporado al desarrollo pyme

Con Impacto Verde, el banco otorgó más de $535 mil millones en créditos verdes en 2024 y superó el $1 billón a noviembre de 2025, financiando proyectos de eficiencia energética, electromovilidad, agricultura sostenible y soluciones específicas para MiPymes.

10. EtMDay y el Premio Emprende como plataforma de proyección

El ecosistema se proyecta a través de espacios de visibilización y conexión. El Premio Emprende, con 21 años de historia, ha recibido más de un millón de postulaciones y ha distinguido a 781 emprendedores. Su realización en EtMDay, el principal encuentro de emprendimiento de Latinoamérica, amplifica su impacto, conectando a las pymes con redes, financiamiento, innovación abierta y actores estratégicos.

En su edición más reciente, se entregaron más de $100 millones en premios, incorporando la categoría Impacto Verde.

Este es un contenido presentado por BancoEstado.