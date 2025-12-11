BancoEstado lanza plataforma digital Casaverso que busca simplificar el proceso de adquirir una casa propia

Con el objetivo de simplificar y digitalizar la experiencia habitacional, mejorar el acceso a la vivienda y acompañar a las personas con herramientas seguras y confiables, BancoEstado presentó Casaverso, el primer ecosistema de vivienda y construcción en Chile.

La plataforma incorpora inteligencia artificial (IA) al servicio de las personas y reunirá en un solo espacio a inmobiliarias, corredores, notarías, clientes y actores del mercado habitacional, permitiendo integrar búsqueda de vivienda, simulación, financiamiento y orientación durante todo el proceso de concreción del sueño de la casa propia.

Actualmente, Casaverso se encuentra en su primera etapa de lanzamiento y permite buscar propiedades nuevas entre más de 100 proyectos de 8 inmobiliarias pioneras, además de disponer de un simulador hipotecario para viviendas nuevas, con y sin subsidio a la tasa FOGAES.

También permite visualizar ofertas disponibles y compararlas con la simulación, solicitar preaprobación en línea -con credenciales de BancoEstado- y derivarse a un ejecutivo hipotecario para iniciar la evaluación.

La plataforma cuenta con la primera guía hipotecaria con inteligencia artificial del mercado inmobiliario chileno, Vivi, que responde dudas y orienta durante la navegación sin tomar decisiones de crédito ni entregar recomendaciones personalizadas.

En el corto plazo, Casaverso sumará más inmobiliarias y proyectos, permitirá preaprobar de forma totalmente digital a clientes con oferta aprobada, y reducirá los tiempos de evaluación.

El presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, comentó que "hay una visión clara sobre el rol del banco público en el acceso a la vivienda y un esfuerzo consistente por acompañar a las familias en un momento que define sus trayectorias de vida".

Por su parte, el gerente General Ejecutivo de BancoEstado, Óscar González, indicó que "Casaverso no es un portal inmobiliario. Es una herramienta que busca ordenar un camino que históricamente ha sido complejo. Es un entorno seguro, respaldado por BancoEstado, donde las personas pueden avanzar con mayor certeza y con una visión completa de lo que están comenzando a construir".

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, aseguró que la iniciativa "aborda el grave problema del déficit habitacional", pero que también "le da mayor dinamismo al mercado, en medio de un escenario preocupante en materia de empleo. Actualmente la construcción sufre la pérdida de cerca de 180.000 cupos de trabajo. Si logramos mover la aguja de las ventas, que sí se está logrando, eso va de la mano de la reactivación e inicio de nuevos proyectos".

Hipotecario PRO

Por otro lado, BancoEstado lanzó una nueva versión de su campaña Hipotecario PRO, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda mediante condiciones históricamente favorables. La oferta aplica a viviendas nuevas y usadas, con financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad y plazos de hasta 30 años.

Para viviendas nuevas hasta UF 4.000 con FOGAES, la tasa es UF +3,29%. Estas condiciones también se aplican a viviendas con subsidio de hasta UF 3.000. La tasa puede bajar a UF 3,18% para clientes con abono de remuneraciones en cuentas BancoEstado y para viviendas que cumplan con las condiciones de "Nuevo Ecovivienda".

Para viviendas nuevas y usadas sin FOGAES, la tasa es UF +4,19%, con 80% de financiamiento y plazos entre 8 y 30 años. La tasa puede llegar hasta UF +4,09% para clientes con abono de remuneraciones en cuentas BancoEstado, Ecovivienda y en proyectos de inmobiliarias financiados por el banco.

Por su parte, para proyectos que cumplan con condiciones de nuestro producto "Nuevo Ecovivienda" la tasa es de UF +3,99%.

BancoEstado es actualmente el banco número uno en colocaciones hipotecarias en Chile, tanto en número de créditos como en volumen otorgado, lo cual no ocurría desde hace aproximadamente quince años. En los últimos tres años pasó de financiar 21 mil viviendas anuales a cerca de 32 mil en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 50%. En montos, avanzó de UF 36 millones en 2022 a un cierre estimado de UF 60 millones este año, un aumento del 65% en monto financiado.

Daniel Hojman concluyó con que "volver a ser número uno no es solo una posición en el mercado: es la expresión de que estamos cumpliendo nuestro rol público, de que estamos donde las familias nos necesitan y de que estamos mirando hacia adelante con responsabilidad y convicción".

Este es un contenido presentado por BancoEstado.