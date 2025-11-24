Bci impulsa la innovación en EtM Day 2025 con más de 56 mil emprendedores

Más de 56 mil personas asistieron en solo tres días al EtM Day 2025, realizado en el Parque Bicentenario, que reunió innovación, creatividad y colaboración en un solo lugar. El evento se consolidó como un punto clave para el ecosistema emprendedor chileno, que mostró su fuerza, talento y ganas de crecer.

Este año, el Banco Bci fue un aliado fundamental como principal patrocinador del evento, ofreciendo oportunidades para que miles de emprendedores accedieran a nuevas herramientas, resolvieran dudas y encontraran caminos para potenciar sus negocios.

Sobre esto, Héctor Silva, gerente de Estrategia Pyme y Emprendimiento Bci, señaló que "estos dos programas forman parte esencial de la estrategia del banco... es parte del corazón y la estrategia central de lo que el Bci se ha desafiado hasta esta fecha y lo seguirá siendo en los próximos años".

Silva añadió que están "en etapas experimentales, reuniéndonos con importantes jugadores tecnológicos para detectar las necesidades de pymes, startups y scaleups, y armar soluciones para que las empresas puedan abordar mejor sus negocios".

Además, enfatizó que "si no incorporan inteligencia artificial en la forma en que llegan a sus clientes, manejan sus procesos y administran sus finanzas, difícilmente van a poder subsistir en un mundo que está recogiendo estas tecnologías de forma tan acelerada".

Con nuevas ideas, conexiones valiosas y una visión renovada del futuro, miles de emprendedores cerraron una jornada llena de energía y oportunidades.

Este es un contenido presentado por Bci.