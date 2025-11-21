Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Bci continúa fortaleciendo su estrategia mediante una propuesta de valor integral dirigida a personas y empresas que buscan una relación bancaria de alto nivel y atención personalizada.

El banco ha consolidado un modelo de servicio que integra planificación patrimonial, inversión local e internacional y financiamiento en Chile y el extranjero, junto con asesoría estratégica, ofreciendo soluciones acordes con los objetivos de cada cliente. Esta visión fue reconocida recientemente, ya que Global Banking & Finance Review eligió a Bci como el banco con la Mejor Banca Privada de Chile Chile y destacó su plataforma de inversión nacional e internacional.

"En Bci entendemos que nuestros clientes esperan más que productos financieros. Buscan una relación de largo plazo, con respaldo, confianza y un enfoque estratégico basado en asesoría personalizada que entregue soluciones acordes con sus necesidades. Esta propuesta responde a esa expectativa, combinando asesoría profesional, herramientas digitales, acceso a oportunidades de inversión local e internacional y alternativas de financiamiento y medios de pago", explicó Rodrigo Corces, gerente División Ecosistema Retail de Bci.

Soluciones Bci: sostenibilidad y respaldo financiero

La propuesta de Bci incorpora soluciones con foco en sostenibilidad, como el crédito hipotecario verde, los fondos mutuos ESG y planes de inversión global, orientados a entregar flexibilidad, eficiencia y respaldo en la gestión financiera y patrimonial. A esto se suma el leasing verde, destinado a financiar proyectos de eficiencia energética, electromovilidad o infraestructura sostenible, lo que impulsa la transición hacia modelos de negocio más responsables con el medioambiente.

Para las compañías, el banco utiliza herramientas digitales como 360 Connect, que consolida información financiera de diversas fuentes, y Ordering, que facilita el acceso a liquidez anticipada para proveedores del sector minero.

Inversiones internacionales y plataforma regional

Con presencia en Chile, Estados Unidos y Perú, Bci ofrece una gestión integral del patrimonio. A través de Bci Miami, City National Bank of Florida y Bci Securities, los clientes acceden a cuentas multimoneda e instrumentos de renta fija y variable en distintos mercados. Al cierre de septiembre de 2025, el 40% de los activos del banco se encuentra fuera de Chile.

"Nuestro foco está en acompañar a cada cliente con una mirada global de sus finanzas, facilitando el acceso a productos y servicios que integran sus necesidades locales con oportunidades internacionales. Esta plataforma regional permite entregar una asesoría integral, con consistencia y profundidad en cada mercado", afirmó Javier Moraga, gerente de la División de Finanzas e Inversiones de Bci.

El compromiso con el crecimiento también se refleja en el ámbito del emprendimiento, ya que Bci impulsa soluciones desde sus áreas Nace y Nace Scaleup. Durante 2025, el banco duplicó su línea de financiamiento para startups y scaleups, lo que permitió alcanzar US$ 100 millones y reafirmar su compromiso con el desarrollo de negocios innovadores y su proyección internacional.

Beneficios exclusivos y una experiencia de alto nivel

El lanzamiento de la Banca Preferencial de Bci incorpora novedades en los beneficios en viajes, entre ellos acceso a salones VIP en aeropuertos de Chile y el extranjero, traslados al aeropuerto, maletas sin costo y comisión 0% en compras fuera del país. A esto se suma una renovada propuesta de experiencias gastronómicas, culturales y deportivas, con descuentos exclusivos y acceso a eventos especiales. Las tarjetas de crédito permiten acumular cashback en todas las compras y acceder a 3 o 6 cuotas sin interés.

"El lanzamiento de la nueva Banca Preferencial Bci forma parte de una propuesta de valor integral que busca reconocer la relación de largo plazo que mantenemos con nuestros clientes. A través de beneficios exclusivos, atención personalizada y asesoría experta reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de calidad, cercana y confiable", agregó Corces.

Este es un contenido presentado por Bci.