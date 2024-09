Cajas de Chile lanza convocatoria al Premio Nacional de Protección Social 2024

Cajas de Chile, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, lanzó la primera

convocatoria a participar en el Premio Nacional de Protección Social, instancia que

reconocerá en las categorías de empresa, comunicación, sociedad civil con las subcategorías de organizaciones y líderes, sector público e innovación su aporte en

el fortalecimiento de la protección social en nuestro país y al bienestar de los

chilenos.

El premio se enmarca en la conmemoración de los 100 años de historia de la

seguridad social en nuestro país y quienes deseen participar, podrán postular hasta el 9 de octubre a través de un formulario disponible en la página web

www.cajasdechile.cl.

"El Premio Nacional de Protección Social es una señal muy importante para relevar

que Chile ha hecho y puede seguir haciendo un buen trabajo en la protección y

seguridad social de sus habitantes. Queremos destacar el aporte de distintas

políticas y programas públicos, empresas, profesionales de las comunicaciones,

líderes y organizaciones que han sido innovadores y colaborado a mejorar la

protección y bienestar social de los chilenos", aseguró Tomás Campero, presidente

de las Cajas de Chile.

El jurado está compuesto por Osvaldo Andrade, ex diputado y ministro del Trabajo y

Previsión Social; Jorge Burgos, presidente de la Asociación de Mutuales, ex

diputado, ministro de Defensa y del Interior y Seguridad Pública; Paula Daza,

directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la

Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud Pública; Pamela Gana,

superintendenta de Seguridad Social; Karen Thal, presidenta de ICARE y Cadem;

Iván Valenzuela, periodista de Canal 13 y Tele13 Radio; María José Zaldívar, ex

ministra del Trabajo y Previsión Social y Tomás Campero, presidente de Cajas de

Chile.

"Quiero agradecer a Cajas de Chile por invitarme a participar como jurado, creo que

es tremendamente relevante tener un premio como este en nuestro país, porque

incentiva todas aquellas iniciativas que buscan un bien para todas las personas",

señaló Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Mutuales, Jorge Burgos, indicó que "la protección y la seguridad social constituyen un elemento central en el desarrollo del país en los últimos 100 años y este año que se cumple ese siglo, representar dicha significación premiando a actores individuales o colectivos por su trabajo es un gran desafío y estoy muy agradecido ser parte de él".

¿Quiénes pueden postular?

El premio, que tiene el propósito de reconocer el impacto de personas, instituciones

y organizaciones en protección social se divide en cinco categorías:

Categoría Empresas que destaquen en el desarrollo de su actividad principal o en el ejercicio de su responsabilidad social con prácticas ejemplares que impacten en el bienestar y protección social de sus trabajadores y/o de la comunidad. Categoría Comunicación que reconoce a medios informativos o profesionales que demuestren un compromiso continuo, entusiasta y destacado en la cobertura y difusión de temas relacionados con el bienestar y la protección social. Categoría Sociedad Civil que reconoce a personas u organizaciones destacadas en su ámbito de acción, por su visión y aporte concreto al bienestar y protección social de las personas. Esta categoría se divide en Organizaciones y Líderes. Categoría Sector Público que reconoce a instituciones, políticas o programas que hayan contribuido desde el sector público para mejorar sustancialmente la protección social en el país. Categoría Innovación que reconoce proyectos o iniciativas, públicas o privadas, que hayan significado una innovación importante que haya impactado en la protección social de una comunidad o la población en general.

Este es un contenido presentado por Cajas de Chile.