Campaña "Orgullo de ser visible" de Arcos Dorados Chile fue reconocida en los Premios EIKON 2025

Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald’s en Chile y en otros 20 países de América Latina y el Caribe, fue distinguida en los Premios EIKON 2025 por su campaña "Orgullo de ser visible", que dio voz a colaboradores LGBTQIA+ y reforzó el compromiso de la compañía con la equidad, el respeto y la inclusión.

El reconocimiento, obtenido en la categoría Sustentabilidad en Diversidad y Género, eleva a 37 los premios EIKON recibidos desde 2019, consolidando a Arcos Dorados como la empresa más premiada en la historia de estos galardones en Chile.

Sobre los Premios EIKON

Los Premios EIKON son uno de los principales reconocimientos a la excelencia en la comunicación institucional en la región. En Chile, distinguen a empresas, organizaciones y agencias por sus estrategias efectivas, creativas y con propósito social.

Visibilizando la diversidad

La estrategia comunicacional fue ideada en Chile e implementada en 12 países de Latinoamérica durante junio de 2024 (Mes del Orgullo), en el marco de la estrategia socioambiental "Receta del Futuro", bajo el pilar de Diversidad e Inclusión. Su propósito fue promover espacios laborales donde todas las personas puedan expresarse libremente y ser valoradas por su autenticidad.

A través de testimonios de colaboradores, acciones alineadas a la estrategia y difusión externa de iniciativas inclusivas, “El orgullo de ser visible” fortaleció una cultura organizacional basada en el respeto y la empatía.

"Este reconocimiento refleja el trabajo continuo que realizamos para promover una cultura inclusiva, donde cada persona pueda sentirse segura y valorada. En Arcos Dorados creemos que la diversidad nos enriquece y nos impulsa a ser una mejor empresa para nuestra gente", señaló Loreto Álvarez, jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados Chile.

Reconocimientos en diversidad e inclusión

El premio se suma a otros reconocimientos en diversidad e inclusión, como el Sello Equidad CL, otorgado por Fundación Iguales y Human Rights Campaign Foundation, destacando a la compañía entre los mejores lugares para el talento LGBTIQ+ en Chile.

Con este trabajo, Arcos Dorados Chile reafirma su liderazgo en la promoción de entornos laborales inclusivos y respetuosos, consolidándose como referente en diversidad, equidad e inclusión dentro de la industria.

Este es un contenido presentado por Arcos Dorados.