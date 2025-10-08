Chery CSH TECH DAY LATAM: Innovación híbrida y pruebas extremas que redefinen la movilidad en América Latina

El jueves 25 de septiembre en Quito, Ecuador, la industria automotriz latinoamericana vivió un momento trascendental con el lanzamiento oficial de la tecnología CHERY Super Hybrid (CSH). Este evento, que sirvió como cierre del Desafío Panamericano, reunió a expertos, prensa y autoridades para dar cuenta de un avance fundamental en vehículos híbridos inteligentes con prestaciones técnicas de vanguardia.

Los protagonistas fueron los modelos Tiggo 7 CSH, Tiggo 8 CSH y Tiggo 9 CSH, que enfrentaron una exigente travesía de 8.900 kilómetros con altitudes que alcanzaron casi 5 mil metros sobre el nivel del mar, condiciones de humedad extrema y caminos complejos, demostrando así la adaptabilidad y eficiencia de su sistema híbrido avanzado. Chile fue el punto de partida, con la ruta Santiago-Pucón-Santiago como desafío para recorrer 1.400 kilómetros. El Tiggo 9 sorprendió con su récord de más de 1.500 kilómetros de autonomía, demostrando que la nueva plataforma tiene mucho más que mostrar.

Potencia suave sin escalonamientos

El corazón de la tecnología es un motor híbrido dedicado de quinta generación (DHE), que alcanza una eficiencia térmica líder en la industria del 44.5%. Este motor de combustión turbo de 1.5 litros se complementa con dos motores eléctricos que, en conjunto, entregan una potencia combinada máxima de 375 HP y un torque de hasta 610 Nm, permitiendo una aceleración responsable con el entorno y eficiente en consumo.

La transmisión híbrida dedicada (3DHT) proporciona una entrega de potencia suave y sin escalonamientos, optimizando la respuesta en distintos modos de conducción: eléctrico puro (EV) y híbrido (HEV), con un tiempo de carga estándar estimado en 6 horas para la batería de 19.43 kWh. Esta batería opera confiablemente en un rango térmico amplio, de -35°C a 60°C, garantizando desempeño constante en cualquier escenario climático.

En materia de seguridad, la batería está protegida por la innovadora estructura “batería guardián”, con una placa inferior ultrarresistente de acero de alta resistencia (0,8 mm de espesor y 780 MPa de resistencia a la tracción) y tecnología PSS de desconexión rápida que, combinada con un monitoreo por IA 24/7, puede cortar el suministro eléctrico en tan solo 2 milisegundos frente a cualquier daño estructural.

La revolucionaria Prueba de Batería

Para demostrar la robustez de esta estructura, CHERY llevó a cabo en un campo de tiro profesional una inédita prueba de penetración de batería con seis disparos frontales efectuados con rifles de diversos calibres a corta distancia. El resultado fue ejemplar: la batería solo presentó una leve fuga de líquido refrigerante y una mínima emisión de humo. No hubo incendios ni explosiones, confirmando la extraordinaria resistencia y seguridad de la batería CSH bajo condiciones extremas de impacto.

Conducción en espacios restringidos

Como parte final del evento, se realizó una desafiante prueba de maniobrabilidad en la azotea de un edificio emblemático de Quito, diseñada para evaluar la capacidad de los vehículos CSH para desenvolverse en espacios limitados, con giros cerrados, aceleraciones puntuales y frenados precisos. Los pilotos demostraron la agilidad y la respuesta optimizada de los sistemas de tracción y la gestión energética del vehículo, consolidando su operación urbana eficiente y segura.

Con esta presentación, CHERY no solo reafirma su liderazgo tecnológico en el sector híbrido, sino que también establece un nuevo estándar en la seguridad, fiabilidad y desempeño de vehículos híbridos premium adaptados a la diversidad geográfica y climática de América Latina.

Este es un contenido presentado por Chery.