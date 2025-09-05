Chuck E. Cheese lanza el Pase Chuck E. Fan: más juegos, más beneficios y más familiar

En un contexto en que muchas familias buscan opciones creativas y accesibles para mantener a los niños activos y compartir más tiempo juntos, Chuck E. Cheese presenta el Pase Chuck E. Fan, una propuesta mensual que transforma cada visita en una oportunidad de juego, conexión y ahorro.

Pensado para acompañar a niños y niñas en su desarrollo a través del movimiento, la socialización y el juego fuera de las pantallas, el Pase Chuck E. Fan ofrece visitas ilimitadas, puntos de juego mensuales y descuentos exclusivos en comida, bebidas y recargas.

“En Chuck E. Cheese estamos revolucionando la forma de vivir la entretención familiar. Nuestro nuevo modelo busca que más niños y niñas disfruten de experiencias ilimitadas de juego, con mayor flexibilidad y beneficios exclusivos. Esta iniciativa pionera refuerza nuestro compromiso por ofrecer momentos inolvidables a un precio accesible. Sabemos que el juego potencia la imaginación, el movimiento y la conexión entre padres e hijos. Por eso, dimos un paso más allá con un formato pensado para las familias de hoy”, señala Monserrat Garay, gerenta de Marketing de Chuck E. Cheese.

Tres categorías, una experiencia llena de beneficios

El Pase Chuck E. Fan cuenta con tres categorías: Bronze, Silver y Gold, diseñadas para adaptarse a distintos ritmos y presupuestos. Todas incluyen visitas ilimitadas mensuales, entre 25 y 100 puntos para jugar, distintos tramos de descuentos en comida, bebidas y recarga de puntos, entre otros beneficios que se renuevan mes a mes.

Con precios desde los $9.990 mensuales, el Pase Chuck E. Fan representa una inversión en entretención activa y enriquecedora. Por el mismo valor que una suscripción de streaming, las familias pueden acceder a una experiencia que invita a jugar, moverse y reír juntos, creando recuerdos que van mucho más allá de una pantalla.

Un espacio seguro, familiar y renovado

Chuck E. Cheese ha sido por años el lugar elegido para celebrar los mejores cumpleaños, con entrada liberada y un protocolo de seguridad que entrega confianza a las familias. Esa misma experiencia, que combina juego y recuerdos inolvidables, hoy se ve fortalecida con el lanzamiento del Pase Chuck E. Fan, una innovación que amplía los beneficios y multiplica las oportunidades de disfrutar en un ambiente seguro y lleno de momentos para compartir.

Este es un contenido presentado por Chuck E. Cheese.