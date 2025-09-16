Clientes de Movistar Empresas ya pueden activar la IA de Perplexity para potenciar sus organizaciones

Movistar Empresas ha sido distinguida en los Speedtest Awards™ de Ookla® como la red móvil 5G más rápida de Chile durante el primer semestre de 2025, alcanzando un Speed Score™ de 50,23 puntos, métrica que combina velocidad de descarga, velocidad de subida y latencia.

La compañía destacó además con la mayor velocidad de descarga promedio, de 160.29 Mbps, y la mejor latencia de descarga del mercado, con un promedio de 610.75 ms, lo que se traduce en una experiencia superior. Estos resultados consolidan a Movistar Empresas como líder en conectividad móvil, pilar clave para el desarrollo digital de empresas y pymes en el país.

Annie Fernández, gerente de Marketing de Movistar Empresas, señaló que "este reconocimiento se enmarca en nuestra estrategia de inversión, que considera más de USD 140 millones para la modernización de infraestructura y la renovación de 5.000 antenas a nivel nacional, fortaleciendo la cobertura y capacidad de la red 5G. Nuestro compromiso con las pymes y empresas de Chile es acercar la mejor tecnología de clase mundial, que impulse productividad, competitividad y transformación digital, con soluciones adaptadas a sus necesidades y al desarrollo sostenible del país".

Cabe destacar que, en Chile, las pymes representan el 98% del total de compañías y generan el 65% del empleo. Para ellas, contar con conectividad móvil confiable y de alto desempeño marca la diferencia entre avanzar o quedar atrás. Por eso, Movistar Empresas busca entregar soluciones que les permitan crecer, competir y transformarse digitalmente.

La red móvil más rápida de Chile habilita:

Mayor productividad: tiempos de carga y descarga reducidos en plataformas críticas.

tiempos de carga y descarga reducidos en plataformas críticas. Continuidad operativa: baja latencia en videollamadas, atención online y aplicaciones en la nube.

baja latencia en videollamadas, atención online y aplicaciones en la nube. Inclusión digital regional: acceso a servicios móviles de calidad también fuera de la Región Metropolitana.

Perplexity Pro: IA de clase mundial incluida para los clientes

A este liderazgo en conectividad se suma un beneficio exclusivo: Perplexity Pro, una plataforma de inteligencia artificial generativa con fuentes citadas y capacidades avanzadas de búsqueda y redacción.

Los clientes de Movistar Empresas podrán acceder a Perplexity Pro incluido hasta por 12 meses, con el objetivo de potenciar su productividad. Con esta herramienta, los equipos de trabajo podrán:

Generar resúmenes de reportes y documentos.

Acceder a información actualizada con referencias verificadas.

Elaborar propuestas y contenidos de manera más ágil.

Innovar en procesos de marketing, ventas y soporte.

La ejecutiva de Movistar Empresas agrega que "la conectividad móvil es un motor esencial de la digitalización. Ser reconocidos como la red 5G más rápida del país y ofrecer Perplexity Pro a nuestros clientes empresariales refleja nuestro compromiso con la productividad y la competitividad de las organizaciones en Chile".

Este es un contenido presentado por Movistar.