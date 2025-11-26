Cómo prepararte para conseguir tu crédito hipotecario en Chile

Comprar una propiedad requiere más que entusiasmo: Necesitas preparación financiera concreta.

El crédito hipotecario será tu herramienta principal, pero acceder a él implica demostrar que puedes sostener el compromiso durante décadas.

¿La buena noticia? Con tu perfil crediticio ordenado y documentos organizados, evitarás rechazos y negociarás mejores condiciones desde el inicio.

¿Qué evalúan los bancos de tu situación laboral?

Los bancos miran dos aspectos centrales: Continuidad en tu empleo y suficiencia de ingresos. Ambos factores les permiten proyectar si podrás cumplir con las cuotas durante 20 o 30 años.

Para calificar, deberás cumplir estos requisitos básicos:

Antigüedad en tu trabajo : como trabajador dependiente con renta fija, la mayoría de instituciones solicitan seis meses mínimos en tu empleo actual y un año de continuidad laboral general. Si tienes rentas variables, este plazo puede extenderse hasta dieciocho meses.

: como trabajador dependiente con renta fija, la mayoría de instituciones solicitan seis meses mínimos en tu empleo actual y un año de continuidad laboral general. Si tienes rentas variables, este plazo puede extenderse hasta dieciocho meses. Ingresos comprobables: tu renta líquida debe ser, generalmente, cuatro veces el valor del dividendo proyectado. Así demuestras capacidad real de pago sin comprometer tu estabilidad económica.

tu renta líquida debe ser, generalmente, cuatro veces el valor del dividendo proyectado. Así demuestras capacidad real de pago sin comprometer tu estabilidad económica. Historial crediticio limpio: no puedes tener moras, protestos o castigos vigentes en el sistema financiero. Este es el primer filtro que aplicarán al revisar tu solicitud.

¿Cuánto puedes endeudarte realmente?

El dividendo que puedes pagar no depende solo de tu sueldo. También importa cuánto ya estás pagando en otras deudas mensuales.

Por ello, calcular tu carga financiera máxima te dará un techo realista sobre el préstamo al que puedes aspirar.

Considera estos elementos al evaluar tu capacidad:

Carga financiera total: suma el dividendo hipotecario más todas tus cuotas mensuales actuales, incluyendo créditos de consumo y tarjetas de crédito.

suma el dividendo hipotecario más todas tus cuotas mensuales actuales, incluyendo créditos de consumo y tarjetas de crédito. Límite recomendado: idealmente, la cuota del dividendo por sí sola debería representar menos del 35% o 40% de tus ingresos líquidos para mantener un margen de seguridad.

idealmente, la cuota del dividendo por sí sola debería representar menos del 35% o 40% de tus ingresos líquidos para mantener un margen de seguridad. Liberación de capacidad: saldar o consolidar deudas pendientes, limpia tu registro crediticio y te permite acceder a un monto mayor para la vivienda que buscas.

En Chile, el porcentaje máximo de tu renta que puede comprometerse en deudas varía según tu nivel de ingresos.

Por ejemplo, si ganas hasta $600.000 mensuales, tu carga financiera no debería superar el 25%, mientras que con ingresos sobre $2.500.000, ese límite alcanza el 55%.

¿Qué documentos necesitas tener listos?

La postulación será más rápida si organizas tu documentación con anticipación. Tener estos antecedentes completos reduce tiempos de evaluación y demuestra seriedad ante la institución financiera.

Reúne estos documentos esenciales antes de postular:

• Comprobantes de ingresos: presenta tus últimas liquidaciones de sueldo o, si eres independiente, tu Carpeta Tributaria Electrónica del Servicio de Impuestos Internos.

• Informe de deudas: solicita este documento ante la Comisión para el Mercado Financiero. Resume todas tus obligaciones financieras vigentes y es clave en la evaluación bancaria.

• Ahorro para el pie: aunque el crédito financia hasta el 80% del valor de la propiedad, necesitas tener disponible el 20% restante para concretar la compra.

Tu ruta hacia la aprobación

Prepararte metódicamente marca la diferencia entre conseguir tu crédito hipotecario y enfrentar un rechazo frustrante.

Con tu perfil crediticio optimizado, información organizada y claridad sobre lo que puedes pagar mensualmente, estarás en posición óptima para acceder al financiamiento.

La transparencia de tu situación financiera no solo agiliza el proceso: También te permite negociar desde una base sólida y asegurar que tu compra sea sostenible en el tiempo.

Este es un contenido presentado por Coopeuch.