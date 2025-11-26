Cómo prepararte para conseguir tu crédito hipotecario en Chile
Conoce los requisitos para tu crédito hipotecario en Chile: Estabilidad laboral, capacidad de pago y documentos clave para la aprobación.
Comprar una propiedad requiere más que entusiasmo: Necesitas preparación financiera concreta.
El crédito hipotecario será tu herramienta principal, pero acceder a él implica demostrar que puedes sostener el compromiso durante décadas.
¿La buena noticia? Con tu perfil crediticio ordenado y documentos organizados, evitarás rechazos y negociarás mejores condiciones desde el inicio.
Los bancos miran dos aspectos centrales: Continuidad en tu empleo y suficiencia de ingresos. Ambos factores les permiten proyectar si podrás cumplir con las cuotas durante 20 o 30 años.
Para calificar, deberás cumplir estos requisitos básicos:
El dividendo que puedes pagar no depende solo de tu sueldo. También importa cuánto ya estás pagando en otras deudas mensuales.
Por ello, calcular tu carga financiera máxima te dará un techo realista sobre el préstamo al que puedes aspirar.
Considera estos elementos al evaluar tu capacidad:
En Chile, el porcentaje máximo de tu renta que puede comprometerse en deudas varía según tu nivel de ingresos.
Por ejemplo, si ganas hasta $600.000 mensuales, tu carga financiera no debería superar el 25%, mientras que con ingresos sobre $2.500.000, ese límite alcanza el 55%.
La postulación será más rápida si organizas tu documentación con anticipación. Tener estos antecedentes completos reduce tiempos de evaluación y demuestra seriedad ante la institución financiera.
Reúne estos documentos esenciales antes de postular:
• Comprobantes de ingresos: presenta tus últimas liquidaciones de sueldo o, si eres independiente, tu Carpeta Tributaria Electrónica del Servicio de Impuestos Internos.
• Informe de deudas: solicita este documento ante la Comisión para el Mercado Financiero. Resume todas tus obligaciones financieras vigentes y es clave en la evaluación bancaria.
• Ahorro para el pie: aunque el crédito financia hasta el 80% del valor de la propiedad, necesitas tener disponible el 20% restante para concretar la compra.
Prepararte metódicamente marca la diferencia entre conseguir tu crédito hipotecario y enfrentar un rechazo frustrante.
Con tu perfil crediticio optimizado, información organizada y claridad sobre lo que puedes pagar mensualmente, estarás en posición óptima para acceder al financiamiento.
La transparencia de tu situación financiera no solo agiliza el proceso: También te permite negociar desde una base sólida y asegurar que tu compra sea sostenible en el tiempo.
Este es un contenido presentado por Coopeuch.