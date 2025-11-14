¿Cómo se aplicará el aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio estatal creado para asegurar un ingreso básico a un segmento amplio de la población de menores recursos económicos. Esta política social tiene como objetivo reducir los niveles de pobreza en la tercera edad y entregar un piso mínimo de protección económica a la población vulnerable.

¿Por qué aumenta la PGU y cuánto sube?

Hasta antes de la reforma de pensiones, la PGU establecía un monto fijo para garantizar un ingreso mensual mínimo para los pensionados de $224.000. Sin embargo, con la reforma se ajusta, con el fin de permitir a los beneficiarios hacer frente al aumento del costo de la vida y otras brechas persistentes en la seguridad social de los adultos mayores.

De esta forma, el monto de la PGU se elevó desde septiembre de este año a 250.000 pesos mensuales para las personas de 82 o más años.

Implementación progresiva por edad

El aumento de la PGU no se hace de forma simultánea para todos los beneficiarios. La reforma establece un plan escalonado basado en la edad de los pensionados para aplicar el nuevo monto, buscando priorizar a los adultos mayores de mayor edad.

Desde septiembre de 2025, las personas mayores de 82 años empezaron a recibir la PGU reforzada con el monto incrementado; en septiembre de 2026, se extenderá a quienes tienen 75 años o más. En tanto, desde septiembre de 2027, el aumento cubrirá a todos los beneficiarios de 65 años o más, edad legal mínima para pensionarse con este beneficio.

Esta gradualidad permite a las finanzas públicas manejar mejor el aumento del gasto social y dar una respuesta focalizada en orden de prioridad demográfica.

En pocas palabras...

El aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal es un cambio importante para modernizar y fortalecer el sistema de protección social en Chile, brindando mayor seguridad económica a la población adulta mayor, especialmente a quienes han tenido trayectorias laborales con menores densidades de cotizaciones y menor monto de pensión.

Este es un contenido presentado por AFP Capital.