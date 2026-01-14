Comparativa de herramientas de email marketing: Mailrelay vs Mailjet vs MailerLite vs Acumbamail
Mailrelay ofrece la propuesta más completa y competitiva del mercado.
Mailrelay ofrece la propuesta más completa y competitiva del mercado.
Para los expertos en marketing no es un secreto que el email marketing sigue siendo una de las estrategias digitales con mayor retorno de inversión para empresas, emprendedores y organizaciones. Sin embargo, elegir la plataforma adecuada no siempre es sencillo.
Existen múltiples opciones en el mercado y cada una promete ser la mejor. Por eso, realizar una comparativa de herramientas de email marketing es clave antes de tomar una decisión.
En este análisis compararemos Mailrelay, Mailjet, MailerLite y Acumbamail, centrándonos en funcionalidades, planes gratuitos, soporte, entregabilidad y escalabilidad. Si estás buscando una solución eficaz, flexible y rentable, esta guía te ayudará a elegir con criterio.
Hoy en día, el email marketing no se limita a enviar newsletters. Las empresas necesitan automatización, segmentación avanzada, buena entregabilidad y soporte técnico real. Una mala elección puede traducirse en correos que no llegan a la bandeja de entrada, limitaciones técnicas o costes innecesarios.
Por eso, al analizar una comparativa de herramientas de email marketing, es fundamental fijarse en aspectos como:
A continuación, analizamos cada plataforma desde un enfoque práctico, pensando en empresas reales y necesidades concretas.
Mailrelay destaca claramente por ofrecer el mayor plan gratuito del mercado. Permite enviar hasta 80.000 correos al mes a 20.000 contactos, sin límites diarios, algo que ninguna de las otras herramientas iguala.
Además, su plan freemium incluye todas las funcionalidades, sin recortes importantes, lo que lo convierte en una opción ideal para:
Otro punto diferencial es su soporte al cliente multilingüe, disponible incluso en el plan gratuito, mediante teléfono, chat y tickets. Esto supone una gran ventaja frente a plataformas que reservan la atención personalizada solo para planes de pago.
A nivel técnico, Mailrelay ofrece excelente entregabilidad, gracias a sus rangos de IPs propios y algoritmos específicos para mejorar la llegada a bandeja de entrada. Por ello, también es una solución sólida para grandes empresas que envían millones de correos al mes.
Mailjet es una plataforma conocida por su enfoque técnico y sus integraciones con aplicaciones y entornos de desarrollo. Es una opción válida para equipos con conocimientos técnicos, pero presenta limitaciones importantes en su plan gratuito.
Su versión free suele restringir:
Esto puede ser un obstáculo para pequeñas empresas que buscan crecer sin asumir costes desde el inicio. En una comparativa de herramientas de email marketing, Mailjet cumple, pero queda por detrás en flexibilidad frente a Mailrelay.
MailerLite se ha posicionado como una herramienta fácil de usar, con una interfaz limpia y atractiva. Es adecuada para usuarios principiantes que priorizan el diseño y la simplicidad.
Sin embargo, su plan gratuito tiene limitaciones claras en automatizaciones, branding obligatorio y ciertas funciones avanzadas solo disponibles en planes de pago. Además, el soporte suele ser más limitado en comparación con plataformas que ofrecen atención directa.
Para proyectos muy pequeños puede funcionar, pero si el objetivo es escalar, MailerLite puede quedarse corto a medio plazo.
Acumbamail es una herramienta española que ofrece funcionalidades estándar de email marketing. Es una opción válida para negocios locales que buscan algo sencillo y cercano.
No obstante, en esta comparativa de herramientas de email marketing, Acumbamail no sobresale en aspectos clave como:
Frente a Mailrelay, su propuesta resulta menos competitiva, especialmente para proyectos con ambición de crecimiento.
Si hay una plataforma que sobresale claramente en esta comparativa, esa es Mailrelay. Estas son las razones principales:
Elegir la plataforma adecuada depende de tus objetivos:
En una comparativa de herramientas de email marketing, la versatilidad y el valor real marcan la diferencia.
Después de analizar Mailrelay, Mailjet, MailerLite y Acumbamail, queda claro que Mailrelay ofrece la propuesta más completa y competitiva del mercado. Su combinación de plan gratuito sin restricciones reales, soporte profesional, excelente entregabilidad y capacidad de escalado la convierten en una solución sólida tanto para empezar como para crecer.
Si buscas una herramienta fiable, potente y sin barreras iniciales, Mailrelay es una elección inteligente.
Este es un contenido presentado por Mailrelay.