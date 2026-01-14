Para los expertos en marketing no es un secreto que el email marketing sigue siendo una de las estrategias digitales con mayor retorno de inversión para empresas, emprendedores y organizaciones. Sin embargo, elegir la plataforma adecuada no siempre es sencillo.

Existen múltiples opciones en el mercado y cada una promete ser la mejor. Por eso, realizar una comparativa de herramientas de email marketing es clave antes de tomar una decisión.

En este análisis compararemos Mailrelay, Mailjet, MailerLite y Acumbamail, centrándonos en funcionalidades, planes gratuitos, soporte, entregabilidad y escalabilidad. Si estás buscando una solución eficaz, flexible y rentable, esta guía te ayudará a elegir con criterio.

Email marketing y la importancia de elegir bien

Hoy en día, el email marketing no se limita a enviar newsletters. Las empresas necesitan automatización, segmentación avanzada, buena entregabilidad y soporte técnico real. Una mala elección puede traducirse en correos que no llegan a la bandeja de entrada, limitaciones técnicas o costes innecesarios.

Por eso, al analizar una comparativa de herramientas de email marketing, es fundamental fijarse en aspectos como:

Capacidad del plan gratuito,

Funcionalidades incluidas,

Atención al cliente,

Escalabilidad para grandes volúmenes,

Infraestructura técnica y reputación de envío.

Comparativa entre Mailrelay, Mailjet, MailerLite y Acumbamail

A continuación, analizamos cada plataforma desde un enfoque práctico, pensando en empresas reales y necesidades concretas.

Mailrelay: Potencia profesional con el mejor plan gratuito

Mailrelay destaca claramente por ofrecer el mayor plan gratuito del mercado. Permite enviar hasta 80.000 correos al mes a 20.000 contactos, sin límites diarios, algo que ninguna de las otras herramientas iguala.

Además, su plan freemium incluye todas las funcionalidades, sin recortes importantes, lo que lo convierte en una opción ideal para:

Pequeñas empresas,

Startups,

ONGs,

Proyectos en crecimiento.

Otro punto diferencial es su soporte al cliente multilingüe, disponible incluso en el plan gratuito, mediante teléfono, chat y tickets. Esto supone una gran ventaja frente a plataformas que reservan la atención personalizada solo para planes de pago.

A nivel técnico, Mailrelay ofrece excelente entregabilidad, gracias a sus rangos de IPs propios y algoritmos específicos para mejorar la llegada a bandeja de entrada. Por ello, también es una solución sólida para grandes empresas que envían millones de correos al mes.

Mailjet: Buena integración, pero más limitado en planes gratuitos

Mailjet es una plataforma conocida por su enfoque técnico y sus integraciones con aplicaciones y entornos de desarrollo. Es una opción válida para equipos con conocimientos técnicos, pero presenta limitaciones importantes en su plan gratuito.

Su versión free suele restringir:

El número de envíos mensuales,

El acceso a funcionalidades avanzadas,

El soporte directo.

Esto puede ser un obstáculo para pequeñas empresas que buscan crecer sin asumir costes desde el inicio. En una comparativa de herramientas de email marketing, Mailjet cumple, pero queda por detrás en flexibilidad frente a Mailrelay.

MailerLite: Interfaz sencilla, pero con restricciones funcionales

MailerLite se ha posicionado como una herramienta fácil de usar, con una interfaz limpia y atractiva. Es adecuada para usuarios principiantes que priorizan el diseño y la simplicidad.

Sin embargo, su plan gratuito tiene limitaciones claras en automatizaciones, branding obligatorio y ciertas funciones avanzadas solo disponibles en planes de pago. Además, el soporte suele ser más limitado en comparación con plataformas que ofrecen atención directa.

Para proyectos muy pequeños puede funcionar, pero si el objetivo es escalar, MailerLite puede quedarse corto a medio plazo.

Acumbamail: Solución funcional con enfoque local

Acumbamail es una herramienta española que ofrece funcionalidades estándar de email marketing. Es una opción válida para negocios locales que buscan algo sencillo y cercano.

No obstante, en esta comparativa de herramientas de email marketing, Acumbamail no sobresale en aspectos clave como:

Capacidad del plan gratuito,

Soporte multicanal incluido,

Infraestructura avanzada de entregabilidad.

Frente a Mailrelay, su propuesta resulta menos competitiva, especialmente para proyectos con ambición de crecimiento.

¿Por qué Mailrelay destaca frente a la competencia?

Si hay una plataforma que sobresale claramente en esta comparativa, esa es Mailrelay. Estas son las razones principales:

El mejor plan gratuito del mercado . Permite 80.000 envíos mensuales y 20.000 contactos , sin límites diarios y con todas las funciones activas. Ideal para validar estrategias sin riesgo.

. Permite , sin límites diarios y con todas las funciones activas. Ideal para validar estrategias sin riesgo. Soporte humano y multilingüe . A diferencia de muchas herramientas, Mailrelay ofrece soporte incluso en el plan gratuito , algo especialmente valioso para quienes no son expertos técnicos.

. A diferencia de muchas herramientas, , algo especialmente valioso para quienes no son expertos técnicos. Alta entregabilidad garantizada . Gracias a sus IPs propias y algoritmos inteligentes , los correos tienen más probabilidades de llegar a la bandeja de entrada y no a spam.

. Gracias a sus , los correos tienen más probabilidades de llegar a la bandeja de entrada y no a spam. Escalabilidad real. Mailrelay no solo sirve para pequeños proyectos. También está preparada para empresas que envían millones de emails, manteniendo estabilidad y rendimiento.

¿Qué herramienta elegir según tu tipo de negocio?

Elegir la plataforma adecuada depende de tus objetivos:

Startups, emprendedores y ONG s: Mailrelay es ideal por su plan gratuito potente y soporte cercano.

s: Mailrelay es ideal por su plan gratuito potente y soporte cercano. Pequeñas y medianas empresas : Mailrelay ofrece equilibrio entre funcionalidad, coste y escalabilidad.

: Mailrelay ofrece equilibrio entre funcionalidad, coste y escalabilidad. Grandes empresas : Mailrelay destaca por su infraestructura profesional y alta entregabilidad.

: Mailrelay destaca por su infraestructura profesional y alta entregabilidad. Usuarios muy técnicos : Mailjet puede ser una opción puntual, aunque más limitada.

: Mailjet puede ser una opción puntual, aunque más limitada. Proyectos muy básicos: MailerLite o Acumbamail pueden servir, pero con menor proyección.

En una comparativa de herramientas de email marketing, la versatilidad y el valor real marcan la diferencia.

La mejor opción para crecer con email marketing

Después de analizar Mailrelay, Mailjet, MailerLite y Acumbamail, queda claro que Mailrelay ofrece la propuesta más completa y competitiva del mercado. Su combinación de plan gratuito sin restricciones reales, soporte profesional, excelente entregabilidad y capacidad de escalado la convierten en una solución sólida tanto para empezar como para crecer.

Si buscas una herramienta fiable, potente y sin barreras iniciales, Mailrelay es una elección inteligente.

