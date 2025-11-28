Consorcio se suma al Black Friday con descuentos de hasta 50% en primas de seguros y beneficios exclusivos

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, el Black Friday reunirá a miles de consumidores en busca de oportunidades para cerrar el año con las mejores condiciones. En esta edición, Black Consorcio trae una propuesta integral que combina protección y financiamiento, ofreciendo beneficios únicos para acompañar las decisiones financieras de las personas.

Durante los cuatro días del evento, en consorcio.cl, los clientes podrán acceder a todos los descuentos.

Protección

• Seguro de Auto: 50% de descuento en 6 cuotas impares durante el primer año.

• Seguro de Hogar: 25% de descuento en todas sus mensualidades.

• Seguro de Viajes: 30% de descuento, ideal para quienes planifican vacaciones o traslados.

Seguros de salud

• Full Ambulatorio Dávila: primera consulta con copago $0 en medicina general, ginecología o pediatría.

• Seguro Oncológico IRAM: 50% de descuento en las primeras 3 cuotas.

Banco Consorcio

• Clientes de Cuenta Plus: 30% de descuento en COCHA pagando con tarjetas de crédito Consorcio (tope $90.000).

• Nuevos clientes de Cuenta Simple: participan automáticamente por una de las cinco giftcards de $100.000 al usar su tarjeta de débito.

• Crédito Hipotecario: descuento de hasta $420.000 en gastos operacionales.

Yurizan Flores, Gerente de E-commerce de Consorcio, destacó: “Participar en este Black Friday nos permite disponibilizar nuestra amplia oferta de productos, acercando soluciones integrales de protección y financieras a las personas con condiciones preferentes. Lo cual es una excelente oportunidad para, además de ahorrar, contar con la tranquilidad, respaldo y solidez de Consorcio.”

Con estas promociones, Consorcio reafirma su compromiso de acompañar a las personas en sus decisiones financieras y de protección, sumándose a uno de los eventos comerciales más relevantes del año.

Para conocer detalles, coberturas, exclusiones y condiciones de la campaña, visita consorcio.cl.

La contratación de productos está sujeta a evaluación. Más información y bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl.

Este es un contenido presentado por Consorcio.