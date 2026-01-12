Dante Gebel regresa a Chile con su "Presidante 2026" - World Tour Despedida" en el Movistar Arena

El reconocido conferencista, actor y late night host, Dante Gebel, confirma su regreso a Chile para presentar su exitosa gira mundial "Presidante 2026 - World Tour Despedida". El carismático orador se presentará en el emblemático Movistar Arena de Santiago, en lo que promete ser un espectáculo de reflexión y emotividad.

La imperdible cita para el público chileno con Dante Gebel será el martes, 21 de julio de 2026, a las 20:00 hrs. en el Movistar Arena de Santiago, presentando su show "Presidante 2026 - World Tour Despedida".

Tras agotar localidades alrededor del mundo, el "Presidante Tour" llega a Chile con una renovada propuesta, calificada por el propio Gebel como la "World Tour Despedida".

En esta conferencia, Dante Gebel se permite la licencia de ser "Presidente por un día", fusionando su característico humor, carcajadas, nostalgia y profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y el alma. El espectáculo es un viaje emocional que ha conmovido a más de 700,000 espectadores en vivo a nivel global, consolidando a Gebel como uno de los oradores más influyentes del mundo latino.

La venta de entradas para este esperado evento ya ha comenzado a través del sistema oficial de Venta: PuntoTicket. Consigue tus boletos directamente en: https://www.puntoticket.com/dante-gebel

Sobre Dante Gebel

Dante Gebel, actualmente radicado en Los Ángeles, California, es una figura polifacética que convoca a millones a través de la televisión (con su late night show "La Divina Noche"), la radio y plataformas digitales. Es dueño del River Arena en Anaheim y cuenta con una comunidad digital que supera los 7 millones de seguidores. Sus libros han sido best sellers a nivel mundial.

