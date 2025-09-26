Día Mundial del Crecimiento Infantil: detectar a tiempo alteraciones es crucial para potenciar su desarrollo

Cada 20 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre el Crecimiento Infantil, cuyo objetivo es crear conciencia sobre las condiciones de crecimiento de los niños y niñas, junto con la importancia de medir y comprender su desarrollo.

Los especialistas advierten que el retraso en el crecimiento infantil puede tener efectos a largo plazo, tanto fisiológicos como psicosociales. Por eso, el llamado es a estar atentos en la niñez, ya que permitirá alcanzar el máximo potencial de crecimiento y desarrollo en la edad adulta.

El doctor Alejandro Martínez, endocrinólogo pediatra de Endoplus, señala que “la conmemoración de este día es una excelente oportunidad para motivar a las familias a involucrarse activamente en el seguimiento del crecimiento de sus hijos”.

“Detectar cualquier alteración de forma temprana permite aprovechar al máximo el potencial de desarrollo de cada niño. El crecimiento infantil no solo refleja su desarrollo físico, sino que también es un indicador esencial de su salud general. Medir la estatura con regularidad, acudir a revisiones médicas y estar atentos a posibles señales de alerta puede tener un impacto positivo en su bienestar futuro”, agrega.

En esa línea, el especialista explica que la identificación oportuna de patrones de crecimiento anormales es crucial. Esto incluye:

Medición precisa de la altura y el peso.

Cálculo de la velocidad de crecimiento.

Comparación con gráficos de crecimiento estandarizados.

Además, subraya que un enfoque detallado que considere historia clínica, exámenes físicos y pruebas de laboratorio es fundamental para detectar causas subyacentes de un crecimiento deficiente.

Martínez remarca que el retraso en el crecimiento puede presentarse tanto en niños como en niñas. “Existe un sesgo: los padres suelen llevar más a los hombres con talla baja que a las mujeres con este problema. Mi invitación es que se evalúe a ambos con especialistas”, manifiesta.

“El Día Mundial del Crecimiento Infantil nos recuerda que cada centímetro cuenta cuando se trata de la salud y el futuro de los niños. La vigilancia activa del crecimiento no debe verse como algo secundario, sino como una herramienta fundamental de prevención y cuidado. Involucrar a las familias, sensibilizar a la comunidad y reforzar el rol del control pediátrico son pasos esenciales para garantizar que cada niño y niña alcance su máximo potencial de desarrollo, en igualdad de condiciones y sin importar su género”, concluye.

¿Cuándo y por qué consultar?

El diagnóstico de talla baja se refiere a una condición en la cual la altura de un individuo está más de dos desviaciones estándar por debajo de la media para su edad y sexo, lo que generalmente equivale a una altura inferior al percentil 3 en las curvas de crecimiento estándar.

El doctor Martínez afirma que el control médico pediátrico es clave para determinar si existe alguna condición que requiera atención especializada, e indica los siguientes factores como determinantes para consultar al endocrinólogo pediátrico:

Talla significativamente baja: Estatura más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Desaceleración del crecimiento: Crecimiento lineal más lento de lo esperado, con disminución en la velocidad respecto a las curvas estándar. Problemas de salud asociados: Enfermedades sistémicas, deficiencia de hormona de crecimiento (GHD) o condiciones genéticas. Historia familiar relevante: Antecedentes de talla baja o enfermedades genéticas. Características dismórficas: Rasgos faciales o corporales inusuales que sugieran un síndrome genético. Proporciones corporales anormales: Desproporción entre extremidades y tronco que indique displasias esqueléticas.

