Domina el juego de las finanzas: la guía práctica que enseña a entender y aprovechar el sistema financiero

En plena temporada de gastos, la presión financiera se hace sentir en los hogares chilenos. Algunos buscan la mejor manera de enfrentar las deudas, otros se esfuerzan por optimizar sus presupuestos, algunos se concentran en generar nuevas fuentes de ingresos y otros en encontrar oportunidades para hacer crecer su dinero. Sin embargo, hay algo cierto para todos: ya no es verdad que a los chilenos no les gusta hablar de plata. Con ese espíritu llega Domina el juego de las finanzas, de los expertos Javiera Contreras y Tomás Villena, un libro que propone cambiar la manera en que pensamos y gestionamos nuestro dinero.

La propuesta es tan sencilla como potente: entender las finanzas personales como un juego, con reglas que se pueden aprender y hábitos que se pueden entrenar hasta dominarlas. El objetivo no es entregar recetas universales, sino herramientas y conceptos que permitan a cada persona diseñar su propio plan financiero, adaptado a su realidad y metas.

El camino que proponen los autores se construye en tres pasos centrales. Primero, comprender cómo funciona el sistema financiero, sus productos y las oportunidades. Segundo, explorar la psicología del dinero, identificando los sesgos y patrones mentales que condicionan nuestras decisiones. Y tercero, aplicar herramientas prácticas para la vida diaria: elaborar presupuestos, optimizar gastos, planificar el ahorro y aprender a invertir con criterio.

Más allá de fórmulas y números, Domina el juego de las finanzas pone el acento en la mentalidad. Contreras y Villena insisten en que no se trata de ser un genio en matemáticas, sino de aprender reglas claras, desarrollar autoconocimiento financiero y sostener pequeños cambios que, con el tiempo, generan un gran impacto. Como dicen los autores: "Aunque el sistema financiero a veces parece complicado, hoy es más cercano que nunca, y eso es una oportunidad que podemos aprovechar. Pero casi nadie nos explica bien cómo. Por eso escribimos este libro: como un manual que puedas consultar tantas veces como quieras y aplicar a tu vida, adaptándolo a tus circunstancias y a los cambios que vayan apareciendo".

Domina el juego de las finanzas ya está disponible en librerías de todo Chile. Javiera Contreras y Tomás Villena están disponibles para entrevistas, columnas y espacios de conversación sobre educación financiera, endeudamiento y bienestar económico.

Sobre los autores

Javiera Contreras es periodista de la Universidad Católica y máster en Communication Management de la University of Southern California. Ha trabajado en la revista AméricaEconomía y en la Bolsa de Santiago, liderando la Estrategia de Inclusión y Educación Financiera.

Tomás Villena es economista y licenciado en Matemática y Estadística de la University of California, Berkeley. Ha estudiado economía y finanzas en la London School of Economics y ha trabajado en instituciones como la CEPAL, el Banco Central de Chile, KPMG, Deloitte y Visa.

Ficha técnica

Título: Domina el juego de las finanzas

Autores: Javiera Contreras y Tomás Villena

Sello: Aguilar

Páginas: 384

Precio: $22.000

