Dormitorios funcionales y equilibrados sin gastar de más

Armar un dormitorio cómodo y estéticamente armonioso no requiere grandes inversiones. Con algunas elecciones inteligentes, es posible crear un ambiente práctico, relajante y lleno de estilo. Entre los básicos que no pueden faltar destacan el colchón 2 plazas, una cómoda bien diseñada para mantener el orden y, en algunos casos, soluciones versátiles como el sofa cama, que combina descanso y funcionalidad.

El colchón: la base del buen descanso

La calidad del sueño comienza por la elección del colchón. El de dos plazas es uno de los más comunes en dormitorios matrimoniales o individuales amplios. Para elegir el tamaño correcto, conviene medir bien el espacio y considerar su convivencia con la cómoda o los veladores, evitando que limite la circulación.

También es importante evaluar su firmeza, material y ventilación, y asegurarse de que el estándar (150 cm de ancho por 190 cm de largo) se ajuste al dormitorio. Según la Fundación Nacional del Sueño, un colchón debería reemplazarse cada 7 a 10 años. Los modelos con soporte anatómico ayudan a prevenir molestias musculares, mientras que los hipoalergénicos y con fundas desmontables son ideales para mantener la higiene.

Cómodas: orden y estilo en un solo mueble

La cómoda es clave para mantener el orden sin saturar el dormitorio. Elegirla en coherencia con la cama o el respaldo ayuda a conservar la armonía visual. Los modelos con patas altas facilitan la limpieza y aportan ligereza al ambiente, mientras que aquellos con compartimientos internos permiten organizar mejor los accesorios pequeños. En espacios compartidos, las cómodas con espejo incorporado funcionan además como tocador.

Veladores que se adaptan a la rutina

El velador es el punto de apoyo más práctico para lámparas, libros o dispositivos. Su altura debe coincidir con la del colchón para mayor comodidad. En piezas pequeñas, los modelos flotantes o de líneas finas ayudan a mantener sensación de amplitud. Materiales como la madera clara o el MDF laqueado se integran fácilmente a distintos estilos sin sobrecargar el entorno.

Consejos para aprovechar mejor el dormitorio

Medir siempre antes de comprar cualquier mueble para evitar errores de proporción.

Preferir piezas multifuncionales, como bases de cama con cajones o banquetas con baúl.

Usar colores neutros o claros que transmitan calma y generen un ambiente ideal para el descanso.

Incorporar iluminación cálida en lámparas de velador o techo para reforzar la sensación de intimidad.

Integrar textiles naturales como sábanas de algodón o cojines de lino para aportar textura y confort.

Un dormitorio bien planificado combina descanso, organización y estilo sin necesidad de grandes presupuestos. Además, durante fechas especiales como el Cyber Monday de Easy es posible encontrar descuentos en camas, cómodas y sofás cama, ideales para renovar con soluciones prácticas y accesibles.

Este es un contenido presentado por Easy.