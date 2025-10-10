Ecosistema del marketing digital y el proyecto de ley de IA: la pausa que la innovación no resiste

Por Rodrigo Saavedra de la Fuente, gerente general IAB Chile

En un momento en que la inteligencia artificial (IA) dejó de ser promesa para convertirse en parte esencial de la creatividad, Chile enfrenta una definición trascendental: cómo regular su uso sin frenar el dinamismo que sostiene a industrias como la publicidad, el marketing y la comunicación digital. El proyecto de ley sobre IA busca proteger a las personas, un propósito necesario y compartido, pero en su redacción actual corre el riesgo de generar más incertidumbre que certeza, al no delimitar con precisión los contornos de los distintos niveles de riesgo que pretende regular.

El proyecto divide los sistemas de inteligencia artificial en categorías de bajo, medio y alto riesgo, pero no explica bien dónde empieza ni termina cada una. Esa falta de claridad puede llevar a que, por decisión de una autoridad o un tribunal, se considere como "riesgosa" una aplicación de IA usada en creatividad o publicidad, algo que no tiene sentido. Sin reglas claras, las empresas quedan en una zona de duda que las frena por miedo a equivocarse o ser sancionadas.

A esto se suma otro problema: el texto trata por igual a quienes crean o entrenan sistemas de IA y a quienes solo los usan en tareas específicas, como generar anuncios, personalizar contenidos o analizar resultados. Esa confusión impone a los usuarios finales exigencias pensadas para grandes desarrolladores tecnológicos, con trámites y responsabilidades que están fuera de su control.

La mayoría de las aplicaciones de IA en el sector publicitario no es de alto riesgo. No deciden sobre vidas, libertades o derechos esenciales; amplifican la creatividad, mejoran la pertinencia de los mensajes y enriquecen la experiencia del usuario. Sin embargo, al aplicarles estándares diseñados para sistemas críticos, el proyecto genera un efecto de "enfriamiento" que desalienta la innovación y sofoca la competitividad.

Chile necesita una regulación inteligente, proporcional y basada en el riesgo real, que proteja sin asfixiar, y que reconozca la capacidad del sector privado de autorregularse bajo principios de ética, transparencia y responsabilidad. Si no corregimos el rumbo, terminaremos deteniendo la innovación que hoy impulsa nuestro desarrollo digital. Y esa pausa, la innovación no la resiste.

Este es un contenido presentado por IAB Chile.