¿El regreso del turismo nacional? Lo que priorizan los turistas chilenos al llegar a Santiago de Chile

La Región Metropolitana es una de las zonas más extensas y atractivas de nuestro país; y su oferta hotelera es tan variada como los turistas que llegan. Santiago de Chile es una ciudad única, con un polo comercial y de negocios importante; y centros de esquí y playas a sólo unas horas.

Además, la capital nacional también sigue vigente como importante alternativa para el turismo interno, conectando a viajeros de todo el país con actividades y panoramas de todo el mundo que llegan a la ciudad de Santiago y sus alrededores.

Espectáculos musicales, ferias de distintas industrias y un extenso polo comercial, son parte de los atractivos que convocan todo el año a miles de residentes chilenos.

Vacaciones de los chilenos

Según el estudio "Los chilenos y las vacaciones 2026", desarrollado por Activa Research, 85,7% de los encuestados tomaría vacaciones dentro del país este año.

Siendo enero el mes que concentra la mayor proporción de preferencias, con 40,8%, seguido de febrero, con 38,4%.

¿Cuántos chilenos llegan a Santiago y qué buscan?

La plataforma interactiva de BigData de Turismo Interno de Sernatur: refleja que la ciudad de Santiago de Chile llegó a alrededor de 7,5 millones de visitas en 2025, desde distintas regiones de nuestro país. Siendo el periodo de verano, el más álgido.

Las comunas de Providencia y Las Condes han desarrollado distintas experiencias de alojamiento y entretención para recibir visitas, cada vez más de nicho. Siendo el turismo y los negocios, parte importante de las motivaciones de arribar a Santiago.

"Entre las tendencias que más valoran los viajeros hoy, se destaca especialmente la ubicación del hotel, y la conectividad de éste con los principales centros comerciales, donde la vibra del entorno invita a recorrer la ciudad" señala desde la industria hotelera, Cristóbal Dib, gerente general de Olá Hotel.

Hoy, la capital chilena cuenta con distintos hoteles especializados y enfocados en consumidores específicos, que buscan funcionalidad, diseño y descanso como factores principales a la hora de decidir por un hospedaje.

Uno de los más llamativos en estos ámbitos, pertenece a la línea Tapestry Collectión de Hilton: y se llama Olá Hotel Providencia. Está ubicado en el corazón de la capital chilena. Y se posiciona como un oasis experiencial en la industria hotelera local.

"Gracias al entorno donde estamos insertos, y al diseño y funcionalidad de nuestros espacios; logramos que nuestra oferta de valor destaque por sus servicios para el buen descanso y un ambiente propicio para reuniones de negocios. Funcional y cerca de todo", cuenta el ejecutivo.

Su propuesta se construye sobre tres pilares fundamentales -"Full Design,Good Sleep" y "Simple and Functional"- que definen una experiencia integral pensada para el viajero actual, donde cada detalle fue concebido para inspirar, descansar y conectar.

Este hotel ha diseñado espacios comunes llenos de vibra y energía, gracias a su bar con terraza, una funcional piscina y espacios con diseño que agradan a los sentidos. Incluso cuentan con un menú de almohadas de distintas densidades en cada habitación.

Su robot de servicio OLABOT es tendencia en redes sociales.

Es por estas cualidades que Olá Hotel está posicionado entre los 10 mejores de Santiago por Tripadvisor y fue premiado con el "Hilton Award of Excellence" por ser el 6° mejor Tapestry Collection en el Mundo. Además, sus huéspedes lo destacan con altas calificaciones en Google Review, Expedia y Booking.com, reflejando una experiencia que combina diseño, descanso y servicio de primer nivel.

Principales atractivos en la zona urbana de Santiago de Chile

"La industria gastronómica de la zona oriente de Santiago de Chile, es muy dinámica y tiene una oferta muy diversa y superior a décadas anteriores, y con precios para todo tipo de cliente. La zona siempre está abierta a incorporar nuevas propuestas y formatos, por lo que se ha consolidado como un polo gastronómico que aporta dinamismo a la ciudad capital, como destino turístico", destaca Máximo Picallo, desde la Asociación Chilena de Gastronomía (AChIGA).

En esta materia, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) destaca con restaurantes de autor, bares y tiendas. Ideal para disfrutar de la vida nocturna y la gastronomía de la metrópolis chilena.

Además a pasos está el Sky Costanera. Uno de los miradores más emblemáticos de Santiago, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y la cordillera.

Está en la cumbre del Costanera Center, el centro comercial y de negocios con la torre más alta de Latinoamérica.

