En Snapdragon Summit 2025: HONOR anuncia que tecnologías con IA llegarán a Magic8 Series

Durante el Snapdragon Summit 2025, HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas con inteligencia artificial, presentó importantes innovaciones en esta área. Entre ellas destacan la tecnología Low-bit Quantization para modelos de IA en dispositivos móviles y la Next-Generation Hybrid Retrieval. Estas novedades llegarán primero a la serie HONOR Magic8 y a la MagicPad3 Pro, equipadas con la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5.

Al combinar las capacidades en IA de HONOR y las plataformas de Qualcomm Technologies, se marca el inicio de una nueva era de smartphones, donde eficiencia y potencia se unen para mejorar la experiencia del usuario.

“En HONOR, apostamos por la inteligencia artificial. Todas nuestras acciones siguen un HONOR ALPHA PLAN, que es nuestra hoja de ruta para convertirnos en líder global del ecosistema de dispositivos con IA. Al trabajar con socios como Qualcomm Technologies para expandir las posibilidades de la IA en dispositivos, avanzamos hacia un mundo abierto y colaborativo, donde todos puedan beneficiarse de la inteligencia artificial”, señaló Fang Fei, presidente de producto de HONOR Device Co., Ltd.

Desde Qualcomm Technologies también destacaron la sólida relación con HONOR. Chris Patrick, vicepresidente sénior y gerente general de Mobile Handset, Qualcomm Technologies, Inc., comentó: “Nuestro fuerte vínculo no se mide solo en años de trabajo juntos, sino también en los resultados que hemos logrado colaborativamente. Juntos generamos innumerables avances, y los más recientes llegarán a los dispositivos HONOR. Estos logros destacan nuestras innovaciones en agentes con inteligencia artificial y el potencial de nuestra arquitectura de cómputo heterogénea”.

Mejorando la eficiencia: avances en modelado IA en dispositivo

Para superar los principales retos de la IA en dispositivos —procesador, memoria y consumo energético— HONOR presentó la primera tecnología Low-Bit Quantization para modelos en Android, impulsada por la nueva Qualcomm® Hexagon™ NPU.

15% más de capacidad en procesador

20% menos de consumo energético

30% menos de espacio de almacenamiento en comparación con dispositivos anteriores

Además, HONOR reveló la tecnología Next-Generation Hybrid Retrieval, que transforma la forma en que los dispositivos procesan y presentan información. Convierte texto, imágenes y datos audiovisuales en vectores densos, logrando coincidencias por similitud en milisegundos y mejorando el rendimiento de búsqueda hasta en un 400% (según datos de laboratorio de HONOR).

Creatividad sin límites: Magic Color impulsado por IA

HONOR también presentó Magic Color, el primer sistema de la industria impulsado por agentes con inteligencia artificial. Esta innovación permite transformar y reestilizar imágenes o videos con facilidad: localizar una imagen, extraer tonos y aplicarlos a un nuevo objeto mediante comandos sencillos. Magic Color simplifica la edición compleja y entrega resultados profesionales con mínimo esfuerzo.

Rendimiento mejorado: GPU-NPU Heterogeneous AI Super Sampling para gaming

El rendimiento se consolida como el segundo pilar clave en esta nueva era tecnológica liderada por HONOR. La marca, en colaboración con Qualcomm, introdujo la Hyper-Fusion Core Architecture, que integra de manera profunda los motores multinúcleo de rendimiento HONOR Turbo X con la arquitectura Qualcomm® Oryon™ CPU.

Uno de los anuncios más destacados fue la tecnología GPU-NPU Heterogeneous AI Super Sampling, una innovación pionera basada en plataformas Snapdragon que redefine la experiencia de juego móvil. Inspirada en soluciones como DLSS en PC, utiliza inteligencia artificial para reconstruir en tiempo real detalles visuales, movimientos y efectos de iluminación.

Hacia la era Dual-Engine

Estos avances forman parte de la visión de HONOR para la era Dual-Engine, donde convergen la optimización del rendimiento y el despliegue inteligente de agentes de IA. Con ello, la compañía busca acelerar la transición hacia una nueva generación de experiencias móviles potenciadas por IA.

Impulsadas por la plataforma Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, las nuevas series HONOR Magic8 y HONOR MagicPad 3 Pro estarán disponibles en China a partir del próximo mes.