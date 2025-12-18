Síguenos:
¿Sabías que ahora puedes acumular puntos cada vez que compras en McDonald's?

MiMcDonald’s ya está disponible en Chile: el nuevo programa de beneficios de McDonald’s que permite a los usuarios de la App acumular y canjear puntos por sus productos favoritos, de manera simple, rápida y conveniente.

MiMcDonald’s

Arcos Dorados, la franquicia que opera McDonald's en Chile y en 20 países de Latinoamérica, continúa consolidando su liderazgo en transformación digital. Con ocho años de trayectoria de la McDonald's App en el país, la compañía vuelve a innovar con la presentación de MiMcDonald's, el nuevo programa de puntos ya disponible para todos los usuarios.

Esta evolución forma parte del compromiso permanente de Arcos Dorados por mejorar la experiencia de sus clientes, ofreciendo soluciones digitales más personalizadas, accesibles y alineadas con sus necesidades.

Una experiencia que premia cada compra

MiMcDonald's es el programa de lealtad de la compañía, integrado directamente en la McDonald's App, que permite a las personas registradas ganar puntos en cada compra realizada en los siguientes canales: Mostrador, AutoMac, kioscos digitales, McCafé, centros de postres, McDelivery App (propio), Pide y Retira.

Los puntos se pueden canjear de forma fácil y rápida por recompensas visibles dentro de la App, como hamburguesas, postres y bebidas, según el saldo disponible.

"Con MiMcDonald's buscamos entregar beneficios tangibles y fortalecer la relación con nuestros clientes. Este programa nos permite avanzar hacia una experiencia más personalizada, conveniente y cercana, alineada con las expectativas de los consumidores actuales", señaló Mercedes Rojo, gerente de Marketing de McDonald's Chile.

Los usuarios reciben 1 punto por cada $100. Los puntos tienen una vigencia de 6 meses, no se pueden transferir entre cuentas y es posible acumular puntos en hasta 3 pedidos cada 24 horas.

Rápido, fácil y conveniente: así funciona MiMcDonald's

  1. Descarga o actualiza la McDonald's App
    Disponible para iOS y Android. Si no aparece la pestaña MiMcDonald’s, se debe actualizar la aplicación.
  2. Ingresa a la pestaña "MiM"
    Dentro de esta sección, el usuario debe completar sus datos personales y aceptar los términos y condiciones.
  3. ¡Listo! Ya formas parte de MiMcDonald's
    El perfil queda activado y se puede comenzar a acumular puntos.
  4. Suma puntos en cada compra
    • Kioscos digitales: escanea el Código QR disponible en "Mi Cuenta".
    • Mostrador y AutoMac: identifica tu compra con tu RUT, QR o McID.
    • McDelivery y Pide y Retira: la acumulación se realiza automáticamente.
  5. Canjea recompensas en la App
    Al reunir suficientes puntos, cada producto se desbloquea según su valor. Las recompensas pueden ser canjeadas en canales digitales como Pide y Retira o McDelivery.

MiMcDonald's ya está disponible para todos los usuarios de la McDonald's App en Chile. ¡Actívalo y comienza a acumular puntos en tus compras!

Este es un contenido presentado por McDonald's.

