Estación Central lanza sus talleres de verano y reconoce a McDonald's por su apoyo a la actividad física

La Municipalidad de Estación Central lanzó sus talleres de verano gratuitos, dirigidos a vecinos y vecinas de la comuna. En este contexto, y junto al lanzamiento de la oferta estival, se sumaron los talleres de Plan Vecino en Verano, desarrollados en alianza con Arcos Dorados, franquicia que opera McDonald's en Chile y en 20 países de América Latina.

La jornada incluyó además un reconocimiento a Arcos Dorados Chile por su trabajo junto a la comuna desde 2015, año en que Estación Central se convirtió en la primera municipalidad del país en implementar el programa Plan Vecino McDonald's, dando inicio a una alianza que se ha mantenido de forma sostenida por más de una década.

"Estación Central es una comuna histórica de Plan Vecino. Aquí se dio inicio a una alianza que hoy cumple diez años y que refleja nuestro compromiso por impulsar la actividad física en las comunidades donde tenemos presencia, en colaboración con los municipios", señaló Lorena Talma, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Chile.

Los talleres de Plan Vecino en Verano forman parte de la programación estival de la municipalidad y se desarrollarán junto a otras actividades comunales, reforzando la oferta gratuita disponible para niños, niñas, jóvenes y adultos durante la temporada. Este verano, el programa de Arcos Dorados Chile contempla talleres de matronatación y natación para niños, ampliando el acceso a la práctica de actividad física desde temprana edad.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, destacó la trayectoria de la alianza y el impacto del trabajo colaborativo con el sector privado. "Esta alianza ha permitido acercar talleres gratuitos a nuestros vecinos y vecinas y ha sido clave para fortalecer la oferta deportiva en la comuna", afirmó.

La actividad contó con la participación de Benjamín Torres, levantador de pesas de Estación Central y parte del programa Deportista Vecino McDonald's, y de Vicente Almonacid, nadador paralímpico y Embajador Deportivo McDonald's, quienes compartieron sus experiencias y motivaron a los asistentes a sumarse a los talleres de verano.

Actualmente, Plan Vecino está presente en 11 comunas del país y ha beneficiado a más de 11 mil personas, consolidándose como un programa que promueve la participación y la actividad física en las comunidades.

Este es un contenido presentado por McDonald's.