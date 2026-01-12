FluxAI y Samsung Innovation Campus muestran el potencial del talento digital chileno

Chile lleva años hablando de transformación digital, pero pocas veces esa conversación aterriza en espacios donde los jóvenes puedan crear tecnología que responda a problemas concretos. En 2025, dos iniciativas demostraron que el talento local no solo existe, sino que está listo para construir soluciones que combinan inteligencia artificial, creatividad y una mirada fresca sobre los desafíos del país.

Tanto FluxAI, el proyecto ganador del Samsung Innovation Campus, como la hackathon que cerró el programa, mostraron que cuando se abren espacios de formación y experimentación, los resultados pueden ser sorprendentes y profundamente relevantes para la industria.

FluxAI nació como una idea que parecía salida de ciencia ficción, pero que terminó resolviendo un problema cotidiano en el retail tecnológico. El equipo desarrolló un sistema capaz de leer emociones, microexpresiones y señales faciales para anticipar si un cliente necesitaba soporte técnico o buscaba sumar un nuevo dispositivo al ecosistema Samsung. La herramienta combinaba reconocimiento facial, análisis emocional y trazabilidad del servicio, todo con el objetivo de mejorar la experiencia en tiendas físicas, un espacio donde la innovación suele avanzar más lento que en el mundo digital.

"Fue una instancia muy bonita para demostrar todo lo que aprendimos durante estos meses. El premio nos motiva a seguir aprendiendo y saber que podemos", comentó Candela Mármol, una de las integrantes del equipo ganador.

FluxAI no nació de un laboratorio corporativo, sino de una mala experiencia que una mentora tuvo en una tienda. Esa chispa, sumada a meses de cursos intensivos en IA, big data, programación y desarrollo de soluciones, permitió que un grupo de estudiantes transformara una frustración cotidiana en una herramienta con potencial de impacto inmediato.

Ese mismo espíritu se vio en la hackathon del Samsung Innovation Campus Chile 2025, una actividad que reunió a 50 estudiantes de distintas regiones en el Parque Bicentenario de Vitacura durante el ETM Day. Fue un espacio de presión creativa donde los equipos debían replantear ideas, descartar enfoques y reconstruir soluciones en cuestión de horas. La dinámica funcionó como un laboratorio acelerado donde la creatividad convivió con la viabilidad técnica, y donde cada decisión tenía impacto inmediato.

"Casi 900 postulantes reflejan el creciente interés de los jóvenes chilenos por la tecnología y la innovación. La hackathon fue la instancia donde ese interés se transformó en acción, en ideas concretas y en trabajo colaborativo real", destacó David Leal, director ejecutivo de Innovacien.

La jornada también dejó claro que el talento joven no solo quiere aprender, sino crear tecnología que importe. Además de FluxAI, surgieron proyectos como DataPrice, una plataforma que monitorea variaciones de precios en tiempo real, y Agente Interactivo, un asistente conversacional que acompaña al cliente durante la compra de productos Samsung.

Para Samsung, el foco del programa no estuvo solo en desarrollar tecnología, sino en invertir en capital humano: "Nuestra visión va más allá de crear tecnología de punta. Se trata de invertir en el talento. Los participantes demostraron una habilidad crítica invaluable: aplicar conocimiento bajo presión y en equipo para resolver problemas reales", señaló Paulina Rodríguez, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Chile. Su mirada resume el impacto de estas iniciativas: formar jóvenes capaces de enfrentar desafíos tecnológicos con creatividad, rigor y una comprensión profunda del entorno.

Chile necesita más espacios como estos. Programas que combinen formación técnica, mentorías, desafíos reales y la posibilidad de equivocarse rápido para aprender más rápido. La hackathon y el desarrollo de FluxAI muestran que cuando se entrega acceso a herramientas, acompañamiento y un ecosistema que valida la experimentación, los jóvenes pueden crear tecnología que no solo compite, sino que propone soluciones que la industria aún no ha imaginado.

En un país donde la conversación sobre innovación suele quedarse en diagnósticos, estas iniciativas demuestran que el talento está ahí, esperando oportunidades para construir. Y si algo dejó claro el Samsung Innovation Campus 2025 es que la próxima generación de creadores tecnológicos ya está en movimiento, lista para transformar ideas en impacto real.

