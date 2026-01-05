Francisca Valenzuela sorprendió a todos con un show en pleno Barrio París-Londres

En la más reciente edición del Mercado París–Londres, uno de los principales núcleos capitalinos del arte y el diseño independiente, la cantante Francisca Valenzuela sorprendió a los asistentes al tomarse uno de los balcones del tradicional barrio para ofrecer un show íntimo. Según explicó la artista, la presentación fue un homenaje a quienes se atreven a partir de cero.

El show se realizó en el marco del lanzamiento de Tanqueray 0.0, el primer gin sin alcohol de la marca británica que llega a nuestro país. Se trata de una propuesta que busca dialogar con nuevas formas de disfrute y que ha encontrado en los espacios culturales un punto de conexión natural, con énfasis en artistas que comienzan desde cero y se atreven a lo nuevo. Bajo ese espíritu, la marca concretó esta colaboración junto a la reconocida artista nacional, marcando un nuevo hito de Tanqueray a nivel mundial.

Durante la jornada, la interpretación de Tómame (2020) reforzó esta narrativa. La canción significó un punto de inflexión en la carrera de Francisca Valenzuela, al tratarse de su primer proyecto como directora de arte, participando activamente en la construcción editorial y visual del videoclip. Esa misma mirada creativa está presente hoy en su colaboración con Tanqueray 0.0, donde participa como cocreadora de la campaña de lanzamiento en Chile.

“Siempre me han inspirado los comienzos, ese momento inicial donde no hay certezas, pero sí muchas ganas y libertad creativa. Poder compartir eso desde la música y desde lo visual, en un espacio tan cargado de identidad, fue muy especial”, comenta Francisca Valenzuela.

Por su parte, Armando Barrón, Brand Manager de Tanqueray Chile, señala: “Queríamos crear una experiencia que celebrara esos instantes donde todo parte, cuando las ideas todavía están tomando forma y lo importante es atreverse a dar el primer paso. Este encuentro en París–Londres refleja esa energía creativa y la apertura a disfrutar desde un lugar distinto”.

Diversos rostros y creadores de contenido fueron parte de este encuentro, quienes disfrutaron de una tarde al aire libre recorriendo el Barrio París–Londres. Entre ellos destacaron los actores Pin Montané y Pedro Campos, además de Manuela Iturrieta, creadora de Zona Libre de Alcohol, y Maxito Correa, entre otros asistentes.

Tanqueray 0.0 es la versión sin alcohol del clásico London Dry Gin, manteniendo su perfil característico y sin sabores añadidos. Está pensado para quienes buscan nuevas formas de disfrutar en cualquier momento del día. Ya se encuentra disponible en los principales supermercados y botillerías del país. Para más información, contenidos y novedades, la marca invita a seguir sus redes sociales en Instagram y Facebook como @tanqueraylatam.

Este es un contenido presentado por Tanqueray.