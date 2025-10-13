Guía completa de Guns N' Roses en Chile: Horarios, cortes de tránsito, recomendaciones y todo lo que debes saber

Queda muy poco para el reencuentro de Guns N' Roses con sus fanáticos chilenos. Si ya tienes tus tickets, quédate leyendo porque te informamos de todo lo que debes saber para vivir uno de los conciertos más esperados del año.

Fecha, hora y lugar: Martes 14 de octubre de 2025, a las 20:30 horas, en el Parque Estadio Nacional. La presentación de Guns N' Roses comenzará a las 20:30 hrs.

Horarios: La apertura de puertas estará habilitada a partir de las 16:00 horas. La banda nacional La Mala Senda abrirá el espectáculo a las 19:30 horas, mientras que Guns N' Roses iniciará su presentación a las 20:30 horas.

Entradas: Las últimas entradas disponibles para las localidades Tribuna Oriente Numerada Royal, Cancha General y Cancha Preferencial pueden adquirirse exclusivamente a través de PuntoTicket, el único canal oficial de venta para este concierto. El recinto no contará con boletería habilitada el día del evento.

Nominación de tickets: Quienes ya hayan adquirido su entrada para el concierto de Guns N' Roses deben ingresar a PuntoTicket, en la sección E-Tickets, para realizar la nominación correspondiente. Es importante recordar que, el día del evento, cada asistente deberá portar su cédula de identidad vigente junto con su ticket.

En caso de necesitar asistencia, se puede solicitar ayuda a través de Soporte Fans.

Cortes de tránsito: Los cortes comenzarán a partir de las 14:00 horas en la calzada poniente de calle Pedro de Valdivia y en la calzada oriente de calle Maratón, extendiéndose hasta las 00:00 horas.

Además, la calzada oriente de Pedro de Valdivia será cerrada desde las 19:00 horas, manteniéndose el corte también hasta las 00:00 horas.

Estacionamientos y Transporte Público: El Parque Estadio Nacional no cuenta con estacionamientos habilitados. Para evitar multas, riesgos o posibles engaños por parte de estacionadores informales, se recomienda no estacionar en zonas no autorizadas y preferir el uso de transporte público.

Extensión de horario del Metro de Santiago

Con motivo del evento, el Metro de Santiago extenderá su horario de funcionamiento hasta la 1:00 horas, pero solo en estaciones específicas de la Línea 3 y Línea 6.

Estaciones con horario extendido:

Ingreso en Línea 6:

Estadio Nacional

Ñuble

Ñuñoa

Salida en Línea 6:

Cerrillos

Franklin

Ñuble

Ñuñoa

Inés de Suárez

Los Leones

Salida en Línea 3:

Plaza Egaña

Ñuñoa

Irarrázaval

Universidad de Chile

Hospitales

Conchalí

Plaza Quilicura

Estación con combinación entre líneas 3 y 6:

Ñuñoa

Recomendaciones de ingreso al recinto:

Acceso por calle Maratón: Estación Ñuble (Líneas 6 y 5)

Acceso por calle Pedro de Valdivia: Estación Estadio Nacional (Línea 6)

Transporte Red (ex Transantiago):

Diversas líneas de buses también acercan al recinto. Se recomienda planificar el viaje con anticipación.

Mapa del recinto

Otras recomendaciones: El evento es para mayores de 5 años, menores de 12 años deben ser acompañados por un adulto. Toda persona que ingrese al recinto del Parque Estadio Nacional será revisada para resguardar la seguridad de todos los asistentes. Los elementos prohibidos son: armas de cualquier tipo, líquidos de cualquier tipo, botellas, latas y objetos de vidrio, encendedores, computadores personales, fuegos artificiales, bengalas o cualquier otro tipo de pirotecnia, pisos, cascos de moto, rollos de papel, mascotas, comida, selfie stick o palo selfie, punteros laser, objetos que obstaculicen la visión, pancartas de cualquier tipo, cualquier tipo de estupefacientes y cámaras fotográficas o de video, entre otros.

Servicios y amenidades: Cabe destacar que el Parque Estadio Nacional estará acondicionado para que las personas tengan la mejor experiencia durante el concierto. Entre otras, contará con carpetas cubre piso, baños y enfermería, Puntos de Hidratación, activaciones venta de alimentos y merchandising oficial.

Este es un contenido presentado por The FanLab.