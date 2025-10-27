Guía completa de Oktoberfest Chile 2025 en Malloco: fechas, artistas, horarios y cómo conseguir entradas

Consolidado como uno de los festivales cerveceros más importantes del país, Oktoberfest celebra sus 20 años con una versión inolvidable, llena de música, cultura, tradición y sorpresas.

Con dos décadas de historia y miles de asistentes que año tras año se reúnen en torno a la buena cerveza, la gastronomía bávara y la música en vivo, Oktoberfest Chile 2025 se prepara para una edición especial de aniversario que promete superar todas las expectativas.

Del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, el tradicional Centro de Eventos Múnich en Malloco se convertirá una vez más en el epicentro de la cultura cervecera, acogiendo a familias, fanáticos de la cerveza y amantes de la tradición alemana en una verdadera fiesta bávara.

Más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, un variado line-up de artistas en vivo, gastronomía típica, catas guiadas, concursos y múltiples experiencias familiares darán vida a esta celebración que ya es un clásico en la agenda cultural del país.

Fechas y horarios

Jueves 30 de octubre: desde las 13:30 hrs.

desde las 13:30 hrs. Viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre: desde las 12:30 hrs.

desde las 12:30 hrs. Lugar: Centro de Eventos Múnich, Malloco.

Entradas

Las últimas entradas están disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket, el único canal oficial de venta para el evento. Durante los días del evento, también habrá boletería habilitada en el recinto para la compra de entradas de forma presencial.

Los estacionamientos oficiales estarán disponibles a través de PuntoTicket (acceso B, Camino Berlín) y serán administrados por el Cuerpo de Bomberos de Malloco, destinándose el 100% de la recaudación en beneficio directo de la institución. Cupos limitados hasta agotar stock.

Experiencias

Experiencia VIP: acceso al stage central, zona de descanso, estacionamiento preferencial, catas guiadas, baños privados, guardarropías, regalos y más beneficios exclusivos.

Experiencia Múnich: dentro de la icónica carpa del restaurante bávaro, con mesas reservadas, menú especial y servicio premium. Incluye todos los beneficios de la experiencia VIP. Reservas al correo reservasvip@munich.cl.

Cartel de artistas

Como ya es tradición, Zillertal Orchester, la banda con más de seis décadas de trayectoria y sello distintivo de Oktoberfest Chile, será la encargada de llenar de alegría este carnaval cervecero. Además, el evento contará con pasacalles que recorrerán el recinto, ofreciendo momentos de entretenimiento para grandes y chicos.

Line-up por día:

Jueves 30: Zillertal Orchester, Kuervos del Sur, Ni tan del Sur, Circo Beat (Tributo a Fito Páez).

Zillertal Orchester, Kuervos del Sur, Ni tan del Sur, Circo Beat (Tributo a Fito Páez). Viernes 31: Zillertal Orchester, Fothers Muckers, Tributo a The Beatles e Iron Maiden con Revelations.

Zillertal Orchester, Fothers Muckers, Tributo a The Beatles e Iron Maiden con Revelations. Sábado 1: Zillertal Orchester, Chico Trujillo, Tributo a Bad Bunny y Los Prisioneros por Los Sudakas.

Zillertal Orchester, Chico Trujillo, Tributo a Bad Bunny y Los Prisioneros por Los Sudakas. Domingo 2: Zillertal Orchester, Comedy con Mauricio Palma + Violento Parra, Mono con Navaja, Tributo a Oasis (Hypersonic), Red Bull Batalla con Adesong y Jokker.

Además, pasacalles y artistas itinerantes recorrerán el recinto durante toda la jornada, llevando alegría y animación a grandes y chicos.

Recomendaciones

Para disfrutar al máximo de esta gran fiesta bávara, te recomendamos armar tu Kit Oktoberfest con los imprescindibles:

Outfit festivo: dirndl, lederhose o tu mejor look carnavalesco.

Manta de picnic para descansar al aire libre.

Zapatos y ropa cómoda para recorrer y disfrutar sin pausas.

Un clásico sombrero bávaro.

Ropa de abrigo, ya que las tardes en Malloco suelen ser frescas.

¡Y por supuesto, muchas ganas de bailar, cantar, saltar y celebrar!

La invitación es a vivir el día completo, con concursos, juegos para todas las edades y una selección única de cervezas chilenas, alemanas e internacionales, cuidadosamente elegidas para esta edición aniversario.

Sumérgete en un ambiente lleno de alegría, historia y sabor, acompañado por anfitriones que harán de tu jornada una experiencia mágica e inolvidable.

Transporte oficial Oktoberfest 2025

Opción 1: Baco Tours

Quienes realicen el recorrido completo de ida y vuelta desde la estación de Metro Tobalaba (esquina Encomenderos con Roger de Flor, Las Condes) hasta el interior del Centro de Eventos Múnich podrán hacerlo entre las 12:00 y las 22:00 horas. La tarifa por persona es de $15.000 e incluye ambos trayectos. La coordinación se realiza directamente con la empresa, que irá abriendo horarios según la demanda. Venta exclusiva a través de Baco Tours.

Opción 2: Buses

Salidas: Estación Rondizzoni (superficie) → Múnich Malloco, de 12:00 a 16:00 hrs.

Estación Rondizzoni (superficie) → Múnich Malloco, de 12:00 a 16:00 hrs. Regreso: desde Malloco hacia General Velásquez/Alameda (Estación Central), desde las 18:30 hrs, según aforo del bus.

desde Malloco hacia General Velásquez/Alameda (Estación Central), desde las 18:30 hrs, según aforo del bus. Valor: $3.000 por trayecto (pago directo en el bus).

Más información en www.oktoberfestchile.cl

