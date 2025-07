Guns N' Roses añade las últimas localidades con asientos numerados para su concierto en el Parque Estadio Nacional

Tras un éxito arrollador en la venta de tickets, la poderosa banda estadounidense Guns N' Roses, con Axl Rose, Duff McKagan y Slash, anuncia la apertura de nuevas localidades para su imperdible concierto en el Parque Estadio Nacional este 14 de octubre.

La banda más icónica del hard rock mundial regresa a Chile con un show que ya es uno de los más esperados del año, y ahora los fanáticos tendrán una última oportunidad para asegurar su lugar.

A partir de este jueves 10 de julio a las 11:00 horas, estarán disponibles un número limitado de entradas en dos nuevas ubicaciones numeradas, exclusivamente a través del sistema Puntoticket:

Tribuna Oriente Numerada Royal: $109.000

Tribuna Oriente Numerada Premium: $129.000

Estas nuevas localidades, numeradas y en cantidad limitada, estarán disponibles exclusivamente a través del sistema Puntoticket. Se recomienda adquirir los tickets lo antes posible para no perderse esta noche épica, que reunirá a miles de fanáticos al ritmo de los himnos de Guns N' Roses. Además, debido a la alta demanda en los sectores sentados, se están agregando los últimos tickets disponibles en la Tribuna Poniente General.

Guns N' Roses llegará a nuestro país como parte de su Tour Mundial "Because What You Want N' What You Get Are Two Completely Different Things," que comenzó en mayo en Corea del Sur y ha recorrido las principales ciudades de Asia, Europa y ahora América. Esta gira marca la primera vez que la banda se presenta ante el público de Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo.

El show promete un recorrido por todos los clásicos que marcaron generaciones y un despliegue técnico de nivel mundial, en un concierto que convertirá al Parque Estadio Nacional en el epicentro del rock el próximo 14 de octubre.

¡No te quedes sin tu ticket y vive la experiencia de ver a Guns N' Roses en Chile!

Este es un contenido presentado por The Fanlab.