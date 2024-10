Herbalife Chile lanza batido sabor mango

Herbalife estrenó en nuestro país Fórmula 1 Batido Nutricional Mango, convirtiéndose en el noveno sabor disponible en Chile del batido de proteína #1 del mundo * . La nueva variedad promete frescura, cremosidad e invita a ser consumido bien frío. Es buena fuente de proteína y fibra, contiene 18 minerales y vitaminas, y es libre de gluten.

El Fórmula 1 Batido Nutricional es un suplemento alimentario cuyos ingredientes contribuyen a cubrir los requerimientos nutricionales gracias a su contenido de vitaminas y minerales, entre ellos, antioxidantes como vitaminas C y E. Cada porción aporta 9 g de proteína de soya de alta calidad, es decir, proporciona los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y que no puede producir por sí solo, siendo esta proteína una de las más completas de origen vegetal.

Es el producto más vendido de Herbalife -marca #1 del mundo en nutrición para el bienestar y estilo de vida activo ** - ya que es una excelente opción para obtener nutrientes esenciales de una manera práctica, rápida y sencilla.

Beneficios de los batidos

Los batidos son una gran alternativa para darle a tu cuerpo muchos nutrientes que necesita sin sacrificar el sabor o tu tiempo. Acompañados de una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y descanso adecuado, propician un estilo de vida más saludable.

Algunos de los beneficios del consumo de batidos son:

Aportan muchos nutrientes: Puedes darles mayor densidad nutricional al prepararlos con leche semidescremada, añadir frutas, nueces o almendras, avena y proteína en polvo. Estos ingredientes proporcionan proteínas, carbohidratos, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales esenciales para tu cuerpo Son prácticos: Fáciles y rápidos de preparar, son ideales para desayunar y comenzar el día incorporando parte de los nutrientes que tu cuerpo requiere Pueden ayudar a alcanzar metas nutricionales específicas: Su contenido de proteína tiene un efecto saciante y contribuye con el mantenimiento de la masa muscular Son versátiles: Si te atreves a jugar con los ingredientes al preparar tus batidos, puedes crear recetas creativas, variar los sabores y texturas, adaptarlos a tus preferencias y necesidades, asegurando que nunca te aburras de consumirlos Facilitan la incorporación de alimentos: Si eres de aquellos que no consumen suficientes frutas y vegetales, los batidos te serán de gran ayuda para incorporarlos en tu dieta

El Fórmula 1 Batido Nutricional Mango ya está disponible en Chile y se suma a los sabores frutilla; chocolate; naranja-crema; choco-avellanas, cookies and cream; banana caramelo; canela y especias, y dulce de leche cremoso.

Para adquirir productos Herbalife contacta a un Distribuidor Independiente en www.herbalife.cl.

* Fuente: Euromonitor; CHed2024, batido de proteína según proteína en polvo para deportes, RTD de proteína para deportes, reemplazo de comidas, suplementos de bebidas nutritivas y suplementos de proteínas; % combinado RSP share GBO de 2023.

** Fuente: Euromonitor; CHed2024, nutrición para el bienestar y estilo de vida activo según definiciones de control de peso y bienestar, nutrición deportiva y vitaminas y suplementos dietéticos; % combinado RSP share GBO de 2023.

*** Los productos Herbalife no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna, y han sido formulados para su consumo por adultos. Revise sus etiquetas antes de consumirlos. Su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación balanceada. Válido para Chile.

