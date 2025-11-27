Síguenos:
Corporativo | Noticias

HONOR Connect: descubre la perfecta sintonía entre smartphones y tablets

La marca presenta una experiencia multiplataforma perfecta con esta tecnología, logrando que HONOR 400 Smart y HONOR Pad X9a trabajen en sintonía.

La innovación sigue siendo prioridad para HONOR, que esta vez presentó un ecosistema de dispositivos perfectamente integrados, donde HONOR 400 Smart y HONOR Pad X9a destacan como ejemplos de su visión de conectividad.

Colaboración multipantalla

La función de colaboración multipantalla entre HONOR 400 Smart y HONOR Pad X9a revoluciona tu manera de trabajar:

  • Modo espejo: proyecta la pantalla completa del smartphone en la tablet, permitiendo controlar todas las aplicaciones y funciones del teléfono en una pantalla más grande.
  • Modo multiventana: permite visualizar simultáneamente hasta tres aplicaciones móviles en la pantalla de la tablet, arrastrar y soltar contenido, editar documentos en pantalla dividida y controlar apps del HONOR 400 Smart sin tocar el teléfono.

Compartir información

HONOR Connect permite transferir información desde tu celular hacia tu tablet con un simple gesto. No solo funciona para documentos, también posibilita:

  • Copiar y pegar textos e imágenes entre dispositivos.
  • Transición fluida de aplicaciones entre dispositivos.
  • Sincronización automática del historial de navegación.
  • Continuidad en aplicaciones de productividad y multimedia.

HONOR 400 Smart

El HONOR 400 Smart incorpora una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz, protegida por el resistente cristal HONOR Shield con certificación SGS de resistencia a caídas de hasta 5 estrellas. Destaca también su batería de 6.500 mAh y un botón IA dedicado para acceder instantáneamente a funciones de inteligencia artificial.

HONOR Pad X9a

La HONOR Pad X9a destaca por su pantalla HONOR FullView de 11.5 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 120Hz. Integra un procesador Qualcomm Snapdragon 685, hasta 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su batería de 8300mAh con carga rápida de 35W permite hasta 13 horas de video. Presenta diseño metálico ultradelgado y un sistema de cuatro altavoces para una experiencia inmersiva.

Disponibilidad

HONOR 400 Smart está disponible en Chile a través de las principales operadoras, tiendas de retail y en la tienda online oficial, en los colores Dorado Duna y Plata Mate Oro.

Este es un contenido presentado por HONOR.

