HONOR Connect: descubre la perfecta sintonía entre smartphones y tablets
La marca presenta una experiencia multiplataforma perfecta con esta tecnología, logrando que HONOR 400 Smart y HONOR Pad X9a trabajen en sintonía.
La innovación sigue siendo prioridad para HONOR, que esta vez presentó un ecosistema de dispositivos perfectamente integrados, donde HONOR 400 Smart y HONOR Pad X9a destacan como ejemplos de su visión de conectividad.
La función de colaboración multipantalla entre HONOR 400 Smart y HONOR Pad X9a revoluciona tu manera de trabajar:
HONOR Connect permite transferir información desde tu celular hacia tu tablet con un simple gesto. No solo funciona para documentos, también posibilita:
El HONOR 400 Smart incorpora una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz, protegida por el resistente cristal HONOR Shield con certificación SGS de resistencia a caídas de hasta 5 estrellas. Destaca también su batería de 6.500 mAh y un botón IA dedicado para acceder instantáneamente a funciones de inteligencia artificial.
La HONOR Pad X9a destaca por su pantalla HONOR FullView de 11.5 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 120Hz. Integra un procesador Qualcomm Snapdragon 685, hasta 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su batería de 8300mAh con carga rápida de 35W permite hasta 13 horas de video. Presenta diseño metálico ultradelgado y un sistema de cuatro altavoces para una experiencia inmersiva.
HONOR 400 Smart está disponible en Chile a través de las principales operadoras, tiendas de retail y en la tienda online oficial, en los colores Dorado Duna y Plata Mate Oro.
Este es un contenido presentado por HONOR.