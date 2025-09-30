HONOR lanza el nuevo HONOR 400 Smart

HONOR 400 Smart

HONOR anunció el lanzamiento de HONOR 400 Smart, el miembro más joven de la familia HONOR 400 Series. Este dispositivo combina potencia, mayor durabilidad y una experiencia de IA renovada. Incorpora resistencia al agua IP65, una batería robusta de 6500mAh de doble celda y el innovador Botón de IA instantáneo. Con este lanzamiento, HONOR reafirma su compromiso de ofrecer smartphones prácticos y completos, diseñados para satisfacer a los consumidores que buscan dispositivos accesibles sin renunciar a funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Durabilidad excepcional con protección integral

Diseñado como un dispositivo resistente, HONOR 400 Smart ofrece una protección integral contra caídas, respaldada por la prestigiosa certificación SGS Premium Performance en resistencia a impactos y golpes 1 , lo que garantiza una notable resistencia a caídas desde alturas de hasta 1.8 metros 2 .

Las esquinas reforzadas con una estructura ultrarresistente, junto con su arquitectura de amortiguación y protección frente a impactos, además de una distribución de fuerzas descentralizada, resguardan el teléfono contra los rigores del uso diario.

Equipado con resistencia al agua IP65, el diseño robusto de HONOR 400 Smart se ve reforzado, permitiéndole resistir lavados, enjuagues y salpicaduras 3 . Este dispositivo fue probado para funcionar después de estar sumergido en agua hasta 1 minuto a una profundidad de 0.5 metros 4 , lo que lo convierte en un compañero confiable en distintos entornos y situaciones. Además, gracias a la mejora de sensibilidad al tacto con manos húmedas, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia fluida incluso con los dedos mojados.

Batería excepcional con mayor seguridad y resistencia

Equipado con una batería de gran capacidad de 6500 mAh 5 , HONOR 400 Smart ofrece la mayor autonomía en su rango de precio, con duración para todo el día y una vida útil de hasta 5 años 6 .

Su diseño de batería de doble celda permite una mayor duración, carga más rápida y una estructura más sólida y segura. Gracias a su monitoreo de temperatura en múltiples puntos, la batería funciona de manera óptima en un rango de -20 °C a 55 °C7, lo que le permite rendir perfectamente en condiciones extremas, desde tormentas de nieve hasta desiertos.

Además, la carga rápida por cable de 35 W con HONOR SuperCharge8 recarga la batería de manera veloz para un uso prolongado.

Botón de IA práctico para una experiencia totalmente nueva

Es el primer smartphone de su categoría en contar con el Botón de IA instantáneo9. HONOR 400 Smart ofrece una interacción con inteligencia artificial completamente renovada gracias a este diseño sutil.

En términos sencillos, el botón de IA permite dos formas de interacción:

Con un solo clic: abrir aplicaciones personalizadas o realizar limpieza y optimización en segundo plano.

Con una pulsación prolongada: activar funciones como traducción con IA y creación con IA.

Además, impulsado por el más reciente MagicOS 9.0 basado en Android 15, HONOR 400 Smart integra diversas funciones inteligentes adicionales, incluyendo Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search y el Asistente Google Gemini.

Ofrece funciones de edición con IA, como Extensión de imagen con IA, Escalamiento de foto por IA, Recorte con IA, entre otras, convirtiéndose en el mejor aliado tanto para el trabajo como para la vida diaria.

Hardware mejorado para un rendimiento superior

Impulsado por Snapdragon 6s Gen 3, HONOR 400 Smart ofrece a los usuarios un nuevo nivel de fluidez del sistema y un rendimiento gráfico superior. En comparación con la generación anterior, su GPU ha mejorado un 84 %10.

Esta eficiencia se complementa con la innovadora tecnología RAM Turbo de HONOR, que proporciona una experiencia equivalente a 24 GB de RAM (12 GB físicos + 12 GB virtuales)11. Garantiza un rendimiento fluido incluso tras un uso prolongado, permitiendo a los usuarios realizar multitareas y cambiar entre aplicaciones sin esfuerzo.

Además, HONOR 400 Smart cuenta con hasta 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para guardar hasta 150,000 fotos o más, ofreciendo espacio de sobra para conservar años de recuerdos preciados.

Colores y precio

Para adaptarse a los diversos gustos de los usuarios, HONOR 400 Smart estará disponible en Dorado Duna y Plata Mateoro a un precio referencial de $249.990.

1 Este teléfono ha obtenido la certificación suiza SGS Premium Performance por resistencia a caídas cumpliendo con las especificaciones técnicas de confiabilidad de SGS. Como producto electrónico de precisión, aún existe riesgo de daño si el dispositivo se cae. Se recomienda tener precaución para evitar caídas o colisiones.

2 Datos de los laboratorios HONOR.

3 El teléfono ha sido probado bajo condiciones de laboratorio controladas y alcanza el nivel IP65M de acuerdo con la norma IEC 60529. La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente, y su desempeño protector puede disminuir con el uso diario. No intente cargar el dispositivo estando húmedo. Los daños por líquidos no están cubiertos por la garantía.

4 Datos de los laboratorios HONOR.

5 La batería tiene una capacidad nominal de 6350 mAh y una capacidad típica de 6500 mAh.

6 Los datos provienen de los laboratorios de HONOR. Según la simulación de comportamiento diario de los usuarios realizada por HONOR Lab (carga y descarga completa una vez al día), la batería mantendrá más del 80 % de su capacidad después de 5 años de uso. Los datos reales pueden variar según el escenario; se recomienda considerar el uso real.

7 Datos de los laboratorios de HONOR. Bajo una temperatura ambiente de 55 °C, HONOR 400 Smart puede mantenerse en modo espera con normalidad y permite el uso de llamadas, contactos y mensajería de texto. La experiencia real puede variar según factores como el envejecimiento del dispositivo, el entorno de red, los hábitos del usuario y las diferencias en el aumento de temperatura del teléfono. Por favor, consulte la experiencia real.

8 Soporta carga por cable de hasta 35 W; se requiere cargador y cable HONOR de 35 W. La velocidad de carga real puede variar según las condiciones ambientales y otros factores.

9 La actualización se realizará vía OTA. El efecto específico de la implementación puede variar según el escenario de uso; por favor, consulte la experiencia real.

10 Los datos provienen de los laboratorios HONOR.

11 Gracias a HONOR RAM Turbo, parte de la memoria ROM se transfiere a RAM, por lo que los 12GB de RAM pueden equivaler a una experiencia de 24 GB. El espacio de almacenamiento disponible real es menor a este valor debido al uso del sistema.

