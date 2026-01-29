HONOR Magic8 Lite "rompe" un Récord Guiness por la caída más alta de un smartphone
El dispositivo cuenta con protección IP69K, un sistema de absorción de impactos de seis capas y una batería de silicio-carbono de 8.300 mAh en un diseño delgado.
El dispositivo cuenta con protección IP69K, un sistema de absorción de impactos de seis capas y una batería de silicio-carbono de 8.300 mAh en un diseño delgado.
Más de seis metros, esa es la altura que HONOR Magic8 Lite ha desafiado, demostrando su durabilidad al obtener el título oficial de Guinness World Records™ por la caída más alta registrada para un smartphone, desde 6,133 metros (seis metros con ciento treinta y tres centímetros).
El dispositivo sobrevivió al impacto sin mostrar fallas funcionales ni daños estructurales evidentes. La prueba, realizada el 29 de septiembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, certificó que el smartphone no solo resistió la caída, sino que se mantuvo completamente operativo tras el impacto.
El secreto detrás de su supervivencia reside en una arquitectura de protección integral. El equipo incorpora una estructura de amortiguación de seis capas, combinada con la tecnología HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0. Esta innovación utiliza materiales con microespacios que funcionan como “airbags” internos, deformándose de manera milimétrica para absorber la energía del impacto antes de afectar los componentes vitales.
Esta protección se refuerza con un sistema 360° que incluye una carcasa trasera optimizada, diseñada para resistir arañazos e impactos en superficies duras. El sistema dispersa la fuerza del golpe en lugar de concentrarla, una capacidad probada en adoquines, asfalto y granito.
La robustez del equipo está respaldada por una doble validación internacional. Cuenta con la certificación SGS Triple Resistant Premium Performance, que confirma su resistencia a caídas desde alturas específicas, y el sello SGS 5-Star Comprehensive Reliability, que garantiza durabilidad y funcionamiento óptimo bajo pruebas de estrés prolongadas. A esto se suma su resistencia de grado industrial IP69K, que asegura protección frente a golpes, agua a alta presión y polvo.
A pesar de su estructura ultrarresistente, el teléfono no sacrifica rendimiento ni diseño. En su interior incorpora una batería de silicio-carbono de 8.300 mAh, la más grande de su categoría, capaz de ofrecer hasta tres días de autonomía.
Esta batería integra un algoritmo de salud que asegura su durabilidad a largo plazo y un funcionamiento estable incluso en temperaturas extremas. Además, incluye avanzadas tecnologías de gestión energética:
El equipo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, acompañado de 16GB de RAM efectiva (8GB físicos más 8GB HONOR RAM Turbo) y 512GB de almacenamiento. Todo se visualiza en una pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas, con tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 6.000 nits, ideal para uso en exteriores.
HONOR Magic8 Lite llega con MagicOS 9.0, basado en Android 15, y un diseño inspirado en la naturaleza, con biseles ultradelgados, un grosor de 7,76 mm y un peso de 193 gramos, redefiniendo el concepto de smartphone resistente.
El dispositivo está disponible en los colores Verde Esmeralda, Negro Medianoche y Dorado Amanecer, con un precio referencial de $429.990. Puede encontrarse en las principales tiendas y operadoras del país, además de la tienda online oficial de la marca en honorstore.cl.
Este es un contenido presentado por HONOR.