HONOR presenta HONOR Pad X9a con una impresionante pantalla

HONOR lanzó la HONOR Pad X9a, su más reciente integrante en la categoría de tablets, reafirmando su compromiso con la creación de un ecosistema de valor compartido. La tablet promete una experiencia de uso excepcional gracias a su combinación de pantalla, memoria y batería.

Pantalla y claridad visual

La HONOR Pad X9a ofrece una Pantalla HONOR FullView de 11.5 pulgadas con resolución 2.5K y una frecuencia de actualización de 120Hz. Su cuerpo metálico delgado y ligero integra funciones pensadas para entregar colores vibrantes y detalles nítidos, tanto para productividad como para entretenimiento.

11.5" — HONOR FullView

— HONOR FullView Resolución 2.5K

120Hz — transiciones fluidas

— transiciones fluidas Tecnología inteligente de luz rítmica — reduce la fatiga visual al adaptar la iluminación a cambios naturales de luz.

Desempeño y batería

La tablet está diseñada para multitarea exigente gracias a la tecnología HONOR RAM Turbo y un conjunto de memoria y almacenamiento pensado para usuarios productivos:

Memoria: configuración con HONOR RAM Turbo (8GB + 8GB).

configuración con HONOR RAM Turbo (8GB + 8GB). Almacenamiento: 128GB.

128GB. Batería: 8300mAh — autonomía para jornadas intensas.

8300mAh — autonomía para jornadas intensas. Carga rápida: 35W — recarga veloz cuando más se necesita.

Productividad potenciada por IA

Con MagicOS 9.0 (basado en Android 15), la HONOR Pad X9a incorpora funciones de inteligencia artificial que mejoran la productividad y la creatividad:

Notas IA de HONOR: convierte letra a mano en texto pulido y mejora la legibilidad.

convierte letra a mano en texto pulido y mejora la legibilidad. Transcripción voz a texto para dictar notas sin esfuerzo.

para dictar notas sin esfuerzo. Conversión de fórmulas escritas a texto digital con alta precisión.

Diseño y multimedia

La tablet presenta un diseño metálico ultradelgado y un sistema de cuatro altavoces para una experiencia multimedia inmersiva, ideal para streaming y juegos.

Precio y disponibilidad

La HONOR Pad X9a estará disponible en color gris, en la configuración de 128GB + 8GB + 8GB (HONOR RAM Turbo). Su precio referencial es de $349.990.

