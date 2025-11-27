HONOR presenta HONOR Pad X9a con una impresionante pantalla
Conoce una de las mejores pantallas de su categoría, con resolución 2.5K y frecuencia de actualización de 120Hz, además de una enorme batería
HONOR lanzó la HONOR Pad X9a, su más reciente integrante en la categoría de tablets, reafirmando su compromiso con la creación de un ecosistema de valor compartido. La tablet promete una experiencia de uso excepcional gracias a su combinación de pantalla, memoria y batería.
La HONOR Pad X9a ofrece una Pantalla HONOR FullView de 11.5 pulgadas con resolución 2.5K y una frecuencia de actualización de 120Hz. Su cuerpo metálico delgado y ligero integra funciones pensadas para entregar colores vibrantes y detalles nítidos, tanto para productividad como para entretenimiento.
La tablet está diseñada para multitarea exigente gracias a la tecnología HONOR RAM Turbo y un conjunto de memoria y almacenamiento pensado para usuarios productivos:
Con MagicOS 9.0 (basado en Android 15), la HONOR Pad X9a incorpora funciones de inteligencia artificial que mejoran la productividad y la creatividad:
La tablet presenta un diseño metálico ultradelgado y un sistema de cuatro altavoces para una experiencia multimedia inmersiva, ideal para streaming y juegos.
La HONOR Pad X9a estará disponible en color gris, en la configuración de 128GB + 8GB + 8GB (HONOR RAM Turbo). Su precio referencial es de $349.990.
Este es un contenido presentado por HONOR.