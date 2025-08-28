Imagen a video IA: el secreto para revivir tus mejores recuerdos

En el ajetreo de la vida moderna, los álbumes de fotos familiares y las viejas cajas de recuerdos a menudo permanecen cerrados, guardando instantes invaluables del pasado. Esas fotografías impresas, testigos silenciosos de la historia de nuestros seres queridos y de nuestra propia infancia, resguardan emociones y relatos que pocas veces volvemos a contemplar.

HONOR 400 Series redefine esta experiencia al permitir que esos momentos, congelados en el tiempo, se transformen en escenas llenas de vida y movimiento.

Imagen a video IA: Dando movimiento a tus recuerdos

La función Imagen a video IA, presente en el HONOR 400 y HONOR 400 Pro, permite transformar una fotografía en un video breve de 5 segundos, añadiendo dinamismo y profundidad a lo que antes era una imagen estática. Este proceso, que toma aproximadamente un minuto, abre nuevas posibilidades para revivir recuerdos, especialmente aquellos capturados en fotos familiares impresas o digitalizadas.

El funcionamiento es sencillo: basta con tener la imagen en la galería del dispositivo —ya sea escaneada, recibida por mensajería o almacenada previamente—, seleccionarla y activar la opción "Crear > Imagen a Video". Este acceso directo invita a cualquier usuario a explorar la función sin necesidad de conocimientos técnicos.

Tres formas de conectar a través de tus imágenes

Un regalo que toca el corazón: ¿Tienes una fotografía antigua de tus abuelos? Con Imagen a video IA puedes animar esa escena, permitiendo que su expresión cobre vida con un leve parpadeo o una sonrisa sutil. Compartir este clip con tu familia puede convertirse en un gesto profundamente emotivo

Un instante que revive la infancia: Piensa en una foto de tu hijo dando sus primeros pasos. Aunque la imagen capta el momento, la herramienta puede añadir un ligero movimiento, como si estuviera a punto de avanzar, haciéndote revivir la emoción de aquel día

Un recuerdo entre amigos que vuelve a latir: Tal vez conservas una imagen de un viaje inolvidable. Con esta herramienta, puedes reimaginar ese momento, devolviéndole vida y emoción a una escena compartida que ahora puedes mostrar con una nueva dimensión

Tecnología que da forma a la nostalgia

El dispositivo HONOR 400 Series incorpora esta capacidad gracias a su motor de imagen impulsado por inteligencia artificial. Imagen a video IA no solo transforma visualmente una imagen, sino que también facilita nuevas formas de narrar, compartir y celebrar lo vivido.

Esta propuesta creativa convive con otras herramientas impulsadas por IA, como Borrador IA para eliminar elementos no deseados, Extensión de imagen con IA para expandir fondos, además de funciones como Eliminar transeúntes, Remover reflejos, Collage de fotos en movimiento, Escalamiento por IA, Recorte IA y Retoque facial con IA, que permiten afinar cada detalle con precisión.

Un puente entre la memoria y el presente

Imagen a video IA representa una nueva manera de interactuar con tus memorias, acercándote a ellas con una sensibilidad renovada. Con recursos diseñados para quienes valoran los vínculos emocionales, HONOR 400 Series no solo convierte imágenes en videos: las convierte en experiencias compartidas.

Gracias a su ecosistema inteligente, respaldado por 6 años de actualizaciones de Android y parches de seguridad, este dispositivo garantiza que el acceso a tus recuerdos permanezca disponible, funcional y vigente a lo largo del tiempo.

Este es un contenido presentado por HONOR.