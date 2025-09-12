Karen Paola, Consuelo Schuster y Dani Ride encenderán las fondas con Coke Studio

Llega septiembre y con él las Fiestas Patrias, una de las celebraciones más esperadas por los chilenos. El espíritu dieciochero se siente por todo el país, junto con las ganas de reunirse, celebrar nuestras tradiciones, disfrutar la música y los mejores panoramas para compartir con amigos y familiares.

Uno de los panoramas imperdibles para estas fechas son las fondas, donde se vive la tradición, la música y la alegría de las Fiestas Patrias. Este año, Coca-Cola Zero Azúcar será parte de ellas con su plataforma musical, Coke Studio. El público podrá disfrutar de este evento con las presentaciones de destacados artistas nacionales como Karen Paola, Consuelo Schuster y Dani Ride, quienes desplegarán todo su talento para hacer cantar y bailar a los asistentes.

Pero eso no es todo: el público también podrá disfrutar de entretenidas experiencias como concursos, la ruleta de Coke Studio, estaciones de maquillaje y peinados de estilo dieciochero, y los clásicos juegos como "achúntale a la botella" o "tira las latas", siempre acompañados de una refrescante Coca-Cola Zero Azúcar.

"Las Fiestas Patrias son un momento de encuentro y celebración, y quisimos estar presentes con la mejor música y artistas nacionales en las principales fondas de Chile. Coke Studio es una invitación a cantar, bailar y disfrutar este 18 junto a todos los chilenos y chilenas", señaló Valeria Guerra, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.

¿Cuándo y dónde podrás vivir la experiencia de Coke Studio?

17 al 20 de septiembre:

Fonda La Malandrina - Curicó

La Yein Fonda - Parque Ciudad Empresarial (Huechuraba)

17 al 21 de septiembre:

La Gran Fonda de Chile – Parque O´Higgins (Santiago)

La Fondita de Nicanor - Concepción

Parque Padre Hurtado - La Reina

Fiesta Criolla en Sporting - Viña del Mar

17 al 21 de septiembre:

Festival Folclórico Costumbrista de Temuco

18 y 19 de septiembre:

Gran Fonda Segura - Puerto Montt

Recuerda que, si vas a asistir a alguna de estas fondas, puedes depositar tus envases en los puntos de reciclaje habilitados.

Para más información sobre los artistas que se presentarán en Coke Studio durante las Fiestas Patrias, visita la cuenta de Instagram @cocacola_cl. Ten en cuenta que las fechas y horarios pueden estar sujetos a cambios.

Este es un contenido presentado por Coca-Cola.