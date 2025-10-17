La batería Silicon-Carbon de HONOR recibe prestigioso premio a la innovación tecnológica

HONOR alcanzó un nuevo hito tecnológico al ser reconocido por TIME en su prestigiosa lista Best Inventions 2025. Esto, a raíz de su innovadora batería Silicon-Carbon, que cambia el sector de los smartphones plegables con un diseño ultradelgado y mayor capacidad energética.

Batería HONOR Silicon-Carbon

El premio reconoce el avance de HONOR en tecnología de baterías, ya que supera las limitaciones de las baterías convencionales de iones de litio. Con un contenido de silicio del 25% y un grosor de apenas 2.3 mm, HONOR Silicon-Carbon logra una extraordinaria capacidad de 6,100 mAh, estableciendo un nuevo referente en la industria de celulares.

Esta tecnología debutó en el modelo HONOR Magic V5, el smartphone plegable más delgado del mundo. Su innovador diseño de compactación de materiales no solo maximiza la densidad energética, sino que también extiende significativamente la duración de la carga, respondiendo a una de las principales demandas de los usuarios de dispositivos plegables.

"Este reconocimiento de TIME valida nuestro esfuerzo en intentar desarrollar innovaciones tecnológicas, además de nuestro compromiso con la mejora significativa en la experiencia de los usuarios", señaló George Zhao, CEO de HONOR Device Co., Ltd. "La batería Silicon-Carbon representa un salto en la evolución de los dispositivos móviles, especialmente en el segmento de plegables", agregó.

Seguridad pionera contra deepfakes

HONOR también fue reconocida por TIME por su tecnología de detección de deepfakes integrada en dispositivos. La herramienta analiza en tiempo real las videollamadas para identificar contenido manipulado. Busca señales típicas de deepfakes (videos falsos muy realistas), como cuadros distorsionados o movimientos faciales poco naturales, reforzando la seguridad digital de los usuarios sin comprometer su privacidad.

El detector de deepfakes con IA integrado en el dispositivo es un claro ejemplo del enfoque de HONOR en utilizar la inteligencia artificial para ofrecer seguridad y protección real a los usuarios.

El reconocimiento de TIME a la batería Silicon-Carbon de HONOR valida años de investigación y desarrollo en tecnologías de energía, consolidando a la empresa como pionera en la evolución de dispositivos plegables. Esto, junto con el avance de soluciones de seguridad basadas en IA como la detección de deepfakes, demuestran el compromiso de HONOR con un ecosistema tecnológico que combina rendimiento superior y protección al usuario.

Este es un contenido presentado por HONOR.