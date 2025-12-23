La IA de HONOR 400 Pro transformará tus recuerdos de estas fiestas en obras maestras

HONOR 400 Pro - Fotografía de fin de año

Las celebraciones de fin de año están a la vuelta de la esquina y, si eres el encargado oficial de documentar todos los momentos especiales, tu HONOR 400 Pro y esta guía te convertirán en un experto en fotografía móvil.

A continuación, te presentamos las herramientas más innovadoras que harán brillar tus capturas.

Dale vida a tus fotos con IA Image to Video

¿Quieres sorprender a todos con contenido dinámico? Con solo unos toques, la inteligencia artificial analiza tu imagen y genera movimientos fluidos y naturales, ya sea animando el agua de una fuente navideña o creando un efecto cinematográfico 3D que separa a tus seres queridos del fondo festivo.

Esta tecnología permite incluso crear cinemagraphs (imágenes híbridas donde solo se mueve una parte específica de la foto), perfectos para cautivar a tus seguidores en redes sociales.

Consejo experto: aprovecha al máximo esta función capturando las luces parpadeantes del árbol de Navidad o el momento mágico de los fuegos artificiales en Año Nuevo.

Rescata recuerdos familiares con AI Old Photo Restoration

Las fiestas son el momento ideal para revivir la magia de los recuerdos familiares, y el HONOR 400 Pro se convierte en tu aliado perfecto con su función AI Old Photo Restoration.

Este sistema de inteligencia artificial transforma por completo tus fotografías antiguas: elimina automáticamente décadas de daños, manchas y deterioro; da vida a las imágenes en blanco y negro mediante una colorización inteligente que respeta la época original; y, lo más impresionante, aumenta la resolución para revelar detalles que creías perdidos para siempre.

Imagina la emoción en la comida de Navidad o de Año Nuevo cuando sorprendas a tus seres queridos con una presentación de fotos familiares restauradas, donde los rostros de los abuelos brillen con una nitidez renovada y los momentos históricos familiares cobren vida con colores vibrantes y realistas.

Perfecciona retratos grupales con AI Eye Fix

Esta función actúa como tu asistente fotográfico personal, realizando una triple mejora en tus capturas: corrige instantáneamente los ojos cerrados utilizando fotogramas capturados en milésimas de segundo, ajusta sutilmente la dirección de la mirada para lograr una conexión visual perfecta con la cámara y optimiza automáticamente las expresiones faciales para que todos luzcan su mejor sonrisa.

El secreto para aprovechar al máximo esta función durante las celebraciones de fin de año es activarla antes de iniciar las sesiones fotográficas grupales. Así, mientras tú te concentras en capturar el momento, la IA trabaja silenciosamente para garantizar que cada rostro en la foto familiar quede impecable.

Otras funciones destacadas

El HONOR 400 Pro eleva aún más la experiencia fotográfica con un conjunto de funciones que parecen sacadas de un estudio profesional.

AI Eraser actúa como un borrador mágico inteligente que no solo elimina elementos indeseados, sino que también reconstruye el fondo de manera imperceptible gracias a su avanzada inteligencia artificial generativa.

Por su parte, AI Expand revoluciona el encuadre al permitir ampliar los límites de tus fotos. De esta forma, puedes transformar una imagen vertical en un espectacular paisaje panorámico de los fuegos artificiales, generando contenido visual adicional que se integra de manera natural con la foto original.

¿Son varios en la foto familiar y el resultado no fue el esperado? La función Mejora de Foto Grupal optimiza simultáneamente hasta 50 rostros en una sola toma, asegurando que cada persona luzca su mejor expresión, con gran nitidez y sin movimientos borrosos, incluso en condiciones de iluminación festiva exigentes.

Disponibilidad

El HONOR 400 Pro está disponible a $849.990 en color Lunar Grey. Encuéntralo en las principales operadoras y tiendas de retail del país, así como en www.honorstore.cl.

Este es un contenido presentado por HONOR.