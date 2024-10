¡La noche más creativa vuelve a Chile con Portfolio Night 2024 by The One Club!

Inbrax y Duoc UC se enorgullecen en anunciar, por tercer año consecutivo, la

llegada del evento más esperado del año para los creativos de la industria:

¡Portfolio Night 2024 by The One Club!

El evento se llevará a cabo el 30 de octubre en la sede San Carlos de Apoquindo, a partir de las 18:00 hrs. Al término de la jornada, se elegirá la mejor carpeta de la noche que ganará el premio All Star.

En esta nueva versión, Portfolio Night agradece el apoyo de los media partners: PlutoTV, Diario Financiero, Cooperativa, Bulb, Publimark y Chilevisión; y cuenta con el patrocinio de Empresas Creativas de Chile e IAB Chile.

Portfolio Night, conocido como la revisión de portafolios más grande del planeta, reúne a los mejores directores y directoras creativas de Chile para ofrecer valiosos comentarios y seleccionar la mejor carpeta de la noche. Es una oportunidad única para que los jóvenes talentos en el campo del diseño, la publicidad y la comunicación demuestren su habilidad y creatividad.

El evento contará con la participación de destacados profesionales de la industria, quienes brindarán su experiencia y orientación a los participantes para ayudarles a perfeccionar sus portafolios y destacar en sus carreras. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con estos profesionales de renombre y recibir comentarios valiosos sobre su trabajo.

Inbrax y Duoc UC son los anfitriones de este evento de renombre que fomenta el crecimiento y el desarrollo del talento creativo en nuestra comunidad y que se lleva a cabo en más de 20 ciudades de manera simultánea. Portfolio Night 2024 by The One Club representa una plataforma inigualable para establecer contactos, recibir orientación de expertos y mostrar su trabajo a una audiencia selecta de profesionales.

Detalles del evento:

Fecha: 30 de octubre de 2024

Hora: A partir de las 18:00 hrs.

Lugar: Duoc UC sede San Carlos de Apoquindo

Dirección: Camino El Alba 12881, Las Condes

Toda la información sobre Portfolio Night 2024 y cómo participar, la encuentras en la web: https://portfolionight.com/host/santiago/ o ponte en contacto con Pancho González al +56992387965 o al correo pancho@inbrax.cl.

¡Te invitamos a unirte a Portfolio Night 2024 y ser parte de esta emocionante oportunidad para el crecimiento y la inspiración en el campo creativo!

Este es un contenido presentado por Portfolio Night 2024.