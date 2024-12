"La Otra PAES" de Mindy: Campaña busca sensibilizar sobre salud mental de los jóvenes

294 mil personas rinden la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y la plataforma Mindy junto a LOCA Santiago, lanzaron la campaña "La otra PAES" que invita a reflexionar sobre la salud mental de los jóvenes.

"La campaña tiene como objetivo evaluar la salud mental de los estudiantes que se enfrentan a la PAES, un momento que genera mucha presión y nerviosismo. Sabemos que hay un alto nivel de estrés que puede afectar el rendimiento, por lo que queremos brindarles apoyo en este proceso", explica Matías Ibaceta, CCO y fundador de Mindy.

¿Has sentido insomnio, ansiedad o inapetencia? ¿Te has sentido solo en este proceso? Son algunas de las preguntas que tiene el breve cuestionario en la web de Mindy que invita a los jóvenes a saber cómo están frente a la prueba que rendirán entre el 2 y el 4 de diciembre. Con los resultados podrán acceder a consultas psicológicas a un bajo costo o gratuitas para los casos más críticos.

"En Chile la PAES es una prueba que para muchos estudiantes les define el futuro. Creemos que es importante, pero no puede ser más que la salud mental de ellos. La Otra PAES es justo esa prueba que pregunta lo que nadie pregunta: ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿tienes apoyo? ¿hablemos? Necesitamos saber cómo están nuestros jóvenes, para abrazarlos como sociedad", comenta Gabriel Lara, creativo de LOCA Santiago.

Bien lo sabe Manuel González, triple puntaje nacional en la PAES 2023, "es un momento importante, porque define tu futuro académico, pero de todas maneras hay otras opciones, se puede dar la prueba de nuevo otro año. Además, se siente como un momento único que define tu futuro y eso causa mucho del estrés, pero no es el caso, hay muchas alternativas". En tanto para Noelia Vásquez, puntaje nacional en el mismo proceso, dice que "a pesar de que es una prueba importante, hay que prepararse, hay que estudiar. No hay que sacrificar otros aspectos importantes en la vida o el bienestar general, esencialmente no sacrificar tu salud mental".

Mindy es una plataforma creada en 2020 y su propósito es acercar la salud mental a todos, no sólo con tarifas asequibles, sino que llevando sus servicios a lugares y eventos donde este tipo de apoyo es poco común. Participaron en el festival Primavera Fauna, creando un espacio de descanso y apoyo para los asistentes o entregando más de 1.000 sesiones de terapia a las personas afectadas por el incendio de Viña del Mar a inicios de este año.

"Nuestro enfoque es proporcionar apoyo real a los jóvenes que más lo necesitan. Por eso, vamos a ofrecer sesiones gratuitas a aquellos que se encuentren profundamente afectados por el proceso de preparación y rendición de la PAES", agrega Matías Ibaceta.

Para acceder a los beneficios hay que llenar la encuesta en mindy.cl/laotrapaes y podrás tener una atención psicológica personalizada entre los más de 200 profesionales que tiene la plataforma.

