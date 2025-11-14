Lagunas previsionales: ¿En qué consisten y cómo repercuten en la pensión?

Las lagunas previsionales representan uno de los problemas estructurales más significativos del sistema de pensiones chileno, afectando directamente la pensión final.

Se trata de períodos en los cuales una persona no realiza sus cotizaciones previsionales, ya sea por desempleo, trabajo informal, interrupciones laborales o situaciones especiales. Estas lagunas significan una disminución en la densidad de cotización que afecta directamente la acumulación de fondos para la jubilación, lo que suele traducirse en pensiones más bajas y menor protección social en la vejez.

¿Por qué son importantes?: Impacto de las lagunas en el monto de la pensión

El monto de una pensión está estrechamente ligado a la cantidad y continuidad de cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral. Cuando existen lagunas, el ahorro acumulado en la cuenta individual disminuye significativamente, dado que no hay contribuciones ni rendimientos sobre esos períodos de tiempo. Esto no solo reduce el monto total final, sino que también afecta los cálculos que determinan el monto mensual de la pensión.

En un mercado laboral volátil con períodos crecientes de desempleo o informalidad, las lagunas previsionales se convierten en un factor recurrente para muchas personas, especialmente para mujeres, trabajadores independientes y personas en sectores vulnerables.

¿Cómo se mitigan?: Seguro de Lagunas Previsionales

La reforma de pensiones establece un mecanismo clave para enfrentar esta problemática: la extensión del Seguro de Lagunas Previsionales (SLP). Este seguro cubre los períodos en los cuales el trabajador se encuentra en cesantía y recibe prestaciones por desempleo, asegurando la continuidad de sus cotizaciones previsionales durante este tiempo.

Antes de la reforma, sólo aquellas personas que recibían el Fondo de Cesantía Solidario tenían sus cotizaciones cubiertas durante el desempleo, pero con la entrada en vigor de este nuevo seguro el beneficio se amplía a todos los trabajadores cubiertos por el Seguro de Cesantía, incluyendo a quienes cotizan en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

¿Cómo funciona el seguro?

El SLP es un seguro financiado con recursos del Fondo de Cesantía Solidario, que se activa automáticamente cuando una persona queda desempleada y accede a sus prestaciones previsionales. Durante el período que dura dicha prestación, el seguro cubre las cotizaciones que el empleador debiese realizar a la AFP por concepto de cotización previsional.

De esta forma, incluso sin trabajar, el afiliado no pierde continuidad en sus cotizaciones previsionales para su futura pensión. Esto ayuda a mantener una densidad de cotización más alta y una mayor acumulación de fondos.

¿Cuáles son los beneficios?: Beneficios sociales y económicos

La implementación del SLP genera varios beneficios importantes:

Primero, aumenta la seguridad social de los trabajadores, dándoles mayor protección en períodos de vulnerabilidad laboral.

Segundo, previene que largos períodos sin cotizaciones terminen en pensiones insuficientes que no cubren un nivel mínimo de dignidad en la vejez.

Y, tercero, este seguro contribuye a la estabilidad del sistema previsional mismo, pues reduce la volatilidad causada por períodos sin cotizaciones, favoreciendo una distribución más equitativa de los beneficios.

Retos y consideraciones

Aunque el SLP es un avance fundamental, aún enfrenta ciertos retos de implementación y cobertura. Por ejemplo, no cubre períodos de informalidad laboral donde no exista acceso a prestaciones de cesantía, ni otros tipos de lagunas previsionales originadas por enfermedad, cuidados familiares u otras circunstancias.

En pocas palabras...

El Seguro de Lagunas Previsionales es una herramienta crucial para mejorar la equidad y sostenibilidad del sistema de pensiones chileno. Al proteger los períodos de cesantía, evita que las lagunas en la cotización diezmen la calidad de las pensiones, especialmente para quienes enfrentan dificultades en el empleo.

Esta medida refleja una reforma que avanza hacia un sistema más justo, reconociendo la realidad del mercado laboral y asegurando una trayectoria previsional más estable y confiable para todos los trabajadores en Chile.

Este es un contenido presentado por AFP Capital.