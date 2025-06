Las 5 mejores herramientas de marketing por correo electrónico para empresas en 2025

Inicias tu negocio online y ¡Pum!, descubres que tener alcance no es tan simple. Sin duda alguna, para posicionarte bien dependes del email marketing. No obstante, debes tener claro que esta estrategia no funciona como por arte de magia.

La única forma de poder lograr tu meta es contar con las mejores herramientas de marketing por correo electrónico. Ahora, la pregunta del millón de dólares es: ¿cuáles son? ¡Sigue leyendo este artículo y conoce las 5 principales herramientas que mejorarán tu posicionamiento online!

Qué buscar en una herramienta de marketing por correo electrónico en 2025

Antes de hablarte sobre las mejores herramientas de marketing por correo electrónico, comencemos por saber qué las hace especiales. Si revisamos algunas estadísticas sobre email marketing, es posible ver cómo esta estrategia es cada vez más popular.

Muchas empresas optan por alternativas que permitan conectar con sus clientes potenciales mediante el correo, y eso está bien. El punto del éxito, en este contexto, tiene que ver con el tipo de herramienta que se emplea para tal fin. Si deseas crecer, debes enfocarte en cualidades específicas.

Veamos, en este apartado, los atributos que necesitas buscar en las herramientas de marketing por correo electrónico.

Capacidades de automatización e inteligencia artificial

En estos tiempos, la automatización dejó de ser opcional. Una característica vital de las herramientas de marketing por correo electrónico debe ser esta. Para 2025, es más fácil generar alcance mediante un flujo de gestión automatizado.

¿Cómo funciona esto? ¡Bastante simple! De acuerdo con algoritmos y comportamientos de usuarios, se define un mensaje de correo personalizado. Con este enfoque, las personas se sienten más atraídas hacia la apertura del email.

Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial, la cual permite contar con beneficios importantes, tales como:

Predicciones sobre los mejores momentos para enviar correos

Optimización de la estructura del email

Recomendaciones en tiempo real sobre personalización

Segmentación dinámica de audiencia

Funciones de personalización y segmentación

Estamos en una época en la que el cliente quiere sentirse relevante siempre. Las empresas buscan comprender los retos de sus prospectos para afianzar el nexo real. Siendo así, las herramientas de marketing por correo electrónico que ofrecen personalización y segmentación son cruciales.

Ir más allá del nombre del usuario es un primer paso para todo lo que las herramientas de marketing por correo electrónico ofrecen. Una característica esencial es poder añadir productos adecuados al comportamiento del cliente. Asimismo, la segmentación de prospectos considerando su ubicación.

En términos generales, esto es sustancial al momento de diseñar una campaña de email marketing para cada cliente. Tu objetivo debe ser aumentar la relevancia de tu mensaje y prevenir la cancelación.

Análisis e informes en tiempo real

No solo basta con herramientas de marketing por correo electrónico que segmenten y personalicen. Además de esto, requieres de un recurso con el cual valorar los números reales de tu campaña. ¿Realmente funciona la estrategia este mes? ¿Cómo van los leads? ¿Qué hay de las cancelaciones?

Todos estos factores se pueden ver si optas por contratar las mejores herramientas de marketing por correo electrónico. Algunas características clave, en este contexto, son:

Visualización de mapas de calor

Comparación con otras campañas

Análisis de rendimiento en procesos de segmentación

Evaluar el embudo de automatización

Facilidad de uso y opciones de integración

Indudablemente, las más destacadas herramientas de marketing por correo electrónico son simples de usar. Tener que ser un experto en una herramienta solo resta tiempo y esfuerzo. Lo mejor que puedes hacer es ir por una alternativa a la que te adecúes sin complicaciones.

La experiencia de usuario debe ser prioritaria en cualquiera de las herramientas de marketing por correo electrónico. Algunas cualidades que necesitas ver para elegir mejor son:

Interfaz simple, ordenada e intuitiva

Funciones de edición de emails, como por ejemplo, arrastrar y soltar

Plantillas prediseñadas para que puedas ajustarlas a tus necesidades

Soporte personalizado y disponible todo el tiempo

Funciones de cumplimiento normativo y privacidad de datos

Por desgracia, nuestros datos en la web corren riesgo siempre. En este sentido, para mitigar, es importante usar herramientas de marketing por correo electrónico confiables. Hay varias cosas fundamentales que una herramienta de este tipo debe tener, como:

Cumplimiento con las normativas RGPD

Preferencia para usuarios y gestión de consentimiento

Encriptación de datos

Inclusión de enlaces de cancelación

Las mejores herramientas de marketing por correo electrónico para empresas en 2025

Sabes qué buscar en las herramientas de marketing por correo electrónico, pero ¿cuáles son las mejores? En esta sección, descubriremos las principales y las seguras del mercado en 2025. ¡Vamos a ver!

Snov.io

Snov.ioes la mejor herramienta de email marketing en 2025, pues ofrece servicios completos. Con sus recursos puedes encontrar clientes potenciales, automatizar LinkedIn y gestionar tus clientes con su CRM. Sus características principales son:

Buscar correos electrónicos verificados en poco tiempo. Puedes hacer la búsqueda de email mediante dominio, empresas, nombres y perfil de cliente ideal

Verificar emails y limpiar la lista de verificación

Gestionar tu alcance por medio de correos en frío sin cambiar de bandeja

Configuración simple y servicio de atención al cliente disponible

Nota: Snov.io se puede integrar con más de 5000 herramientas y aplicaciones. Además, provee de alcance multicanal y extensiones.

Mailchimp

Mailchimp es una de las más populares herramientas de marketing por correo electrónico. Una cualidad interesante de este sitio web es que se puede crear una cuenta gratis con ciertas funciones limitadas. Un aspecto en contra es, quizás, que la gran cantidad de soluciones resulta compleja para nuevos usuarios. Sus características principales son:

Funciones de edición de emails

Servicio de gestión de listas

Editor de anuncios en audiencias de redes sociales

Nota: Esta herramienta es bastante conveniente para empresas grandes que cuentan con un presupuesto considerable. Sus planes con servicios específicos son elevados.

Brevo

Brevo es otra de las herramientas de email marketing más importantes en 2025. Destaca por una amplia lista de servicios al cliente para potenciar campañas. Algo no tan bueno de este sitio es la complejidad de uso de su interfaz, así como la limitación de funciones en la versión gratuita. Algunas de las características más relevantes de esta plataforma son las siguientes:

Brinda servicio de SMS

Cuenta con soluciones de CRM integradas

Dispone de plantillas para edición de correos electrónicos

Nota: Brevo es una opción factible tanto para grandes empresas como para negocios más pequeños. Sin embargo, tiene una curva de aprendizaje significativa.

Mailrelay

Mailrelay es una herramienta que te conviene revisar si buscas algo sencillo en comparación con Mailchimp o Brevo. Entre sus funciones destacan obtención de informes completos y editor. Como es de esperarse, para tener acceso a la mayoría de soluciones, tienes que pagar. Sus características más relevantes son:

El plan gratis tiene una cantidad de envíos de emails considerable (sujeto al cumplimiento de requisitos)

Tiene función de mapas de clics integrada

Nota: El plan gratuito de Mailrelay te permite enviar múltiples correos electrónicos, pero con el logo de la plataforma.

Doppler

Doppler es una página web con soluciones de email marketing en Latinoamérica, España y Estados Unidos. Sus funciones principales consisten en servicios de landing pages, SMS e integración. Un aspecto como positivo de esta plataforma es que para editar, es indispensable la integración con otras herramientas. Sus características más importantes son:

Servicio de conexión con tu página web para el envío de emails automatizados

SMS masivos

Tarifa mínima asequible

Nota: Doppler no tiene opción de planes por cantidad de envíos de correos electrónicos.

Cómo elegir la herramienta adecuada para su empresa

Elegir una buena herramienta de email marketing es realmente importante para crecer en línea con tu negocio. Por eso, te dejamos recomendaciones a tomar en cuenta al momento de contratar a un proveedor:

Define tus objetivos de marketing: ten presente que no todas las herramientas ofrecen múltiples servicios. Siendo así, asegúrate de elegir aquella que te ayude a conseguir tus metas de marketing

ten presente que no todas las herramientas ofrecen múltiples servicios. Siendo así, asegúrate de elegir aquella que te ayude a conseguir tus metas de marketing Revisa su interfaz y usabilidad: no necesitas una herramienta compleja si no tienes experiencia en esto. Lo ideal es que la plataforma se ajuste a tus conocimientos y que la curva de aprendizaje no sea complicada

no necesitas una herramienta compleja si no tienes experiencia en esto. Lo ideal es que la plataforma se ajuste a tus conocimientos y que la curva de aprendizaje no sea complicada Evalúa la automatización: si bien la automatización es popular, no todas las plataformas de marketing están actualizadas para esto. Antes de la contratación, fíjate que la herramienta pueda automatizar

si bien la automatización es popular, no todas las plataformas de marketing están actualizadas para esto. Antes de la contratación, fíjate que la herramienta pueda automatizar Personalización avanzada: conectar con el cliente en estos tiempos es de vital importancia. Elige una herramienta que priorice la personalización

Como viste antes, las herramientas de email marketing son aliadas para cualquier negocio online, grande o pequeño. Sin embargo, es importante elegir con cuidado para obtener las prestaciones que estamos buscando.

No olvides considerar todos los elementos que te dejamos en este blog. Asimismo, échale un ojo a las herramientas más populares en 2025 que compartimos antes. Para finalizar, si lo que deseas es un proveedor de confianza y optimizado para tus campañas, no dudes en dejar todo en manos de Snov.io.

