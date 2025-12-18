Licitación de stock: qué es y cómo impactará a los afiliados de AFP

Uno de los ejes clave de la nueva Reforma Previsional es la licitación de stock, una medida que busca aumentar la competencia entre las AFP y reducir las comisiones que pagan los afiliados. A continuación, te explicamos en simple en qué consiste este sistema y cuándo comenzará a operar.

¿Qué es la licitación de stock?

La licitación de stock consiste en la selección aleatoria del 10% de los afiliados actuales del sistema cada dos años. Este grupo será asignado a la AFP que ofrezca la comisión más baja en el proceso de licitación.

La AFP que se adjudique la licitación deberá mantener esa comisión por un período de cinco años. Además, solo podrán participar en este proceso las AFP que tengan menos del 25% del total de afiliados, lo que busca fomentar la competencia y la entrada de nuevos actores al sistema.

¿Cuándo se implementará este sistema?

Estas son las fechas clave para la puesta en marcha de la licitación de stock:

Agosto 2027 : inicio del proceso de licitación.

: inicio del proceso de licitación. Diciembre 2027 : la Superintendencia de Pensiones informa la AFP adjudicataria y los criterios de selección.

: la Superintendencia de Pensiones informa la AFP adjudicataria y los criterios de selección. Marzo 2028 : selección aleatoria del 10% de los afiliados a traspasar.

: selección aleatoria del 10% de los afiliados a traspasar. Abril 2028 : información a los afiliados seleccionados a través de canales oficiales.

: información a los afiliados seleccionados a través de canales oficiales. Mayo 2028 : plazo para que los afiliados puedan desistir del traspaso.

: plazo para que los afiliados puedan desistir del traspaso. Junio 2028: traspaso efectivo a la AFP adjudicataria.

¿Qué impacto tendrá para los afiliados?

Este nuevo sistema trae beneficios relevantes para los afiliados. Entre ellos, promueve la reducción de comisiones, fomenta una mayor competencia entre AFP y exige más transparencia mediante la entrega de información clara y constante.

Además, busca proteger las inversiones a través de una mejor diversificación, lo que ayuda a reducir el impacto de los mercados globales en los ahorros previsionales.

La licitación de stock apunta a introducir mayor dinamismo en el sistema de pensiones, incentivando a las AFP a mejorar sus servicios y ofrecer comisiones más competitivas. También contribuye a una distribución más equilibrada de los afiliados, evitando la concentración en pocas administradoras.

En resumen

Selecciona aleatoriamente al 10% de los afiliados cada dos años

Asigna a los afiliados a la AFP con la comisión más baja, con opción de desistir

Busca aumentar la competencia y reducir los costos del sistema previsional

Este es un contenido presentado por AFP Capital.