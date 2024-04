Ludifest 2024: ¿Qué juegos y lanzamientos estarán en el evento?

Quedan pocos días y solo algunas entradas disponibles en TicketPlus para Ludifest 2024, la tercera edición del festival internacional de juegos de mesa que se realizará este 13 y 14 de abril en Estación Mapocho.

El evento contará con la participación de actores clave del sector, como Hasbro, Asmodee Chile y Devir, junto a las últimas tendencias en diversión y lanzamientos de nuevos juegos.

Los juegos de Ludifest 2024

Hasbro, un gigante de la industria, estará destacando juegos que han capturado la imaginación de generaciones, tales como Monopoly Knockout y Betrayal at the House on the Hill, prometiendo momentos de estrategia y sorpresas para los asistentes.

Devir, por su parte, distribuidor del icónico juego mundial Catán, sorprenderá con muchas novedades, entre ellas: Sand, Sound Box y Cometas, entretenidos juegos para todos los gustos.

Asmodee Chile también jugará un papel principal, presentando lanzamientos recientes que ya están dando de qué hablar. Entre ellos, el juego de cartas Star Wars Unlimited y las nuevas versiones de Timeline, ofreciendo a los fanáticos una nueva manera de disfrutar de sus universos favoritos.

En esta edición, Ludifest 2024 expandirá significativamente el espacio dedicado a la jugabilidad, para tener más oportunidades de participar en sus actividades. Tanto niños como adultos encontrarán zonas especialmente diseñadas para ellos, incluyendo un área de juegos de rol y zonas con torneos de títulos como Aventureros Al Tren, The Island, Azul, Tanxi, y Setup.

Para más información sobre el evento, entradas y programación, visita el sitio web Ludifest.cl.

Coordenadas Ludifest 2024

Espacio Mapocho.

Sábado 13 y domingo 14 de Abril, desde las 11:00 a 19:00 horas.

Entradas desde 10 mil pesos en Ticketplus.

Este es un contenido presentado por Ludifest.