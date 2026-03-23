Marzo deja de ser marzo cuando pagas tus cuentas en un solo lugar

Todos sabemos que marzo es un mes particular para el bolsillo. Es un periodo en el que los gastos se acumulan más que de costumbre, por lo que contar con una plataforma que permita organizar pagos de manera sencilla y resolverlos en poco tiempo puede hacer una gran diferencia.

Tener cuentas pendientes es una situación más común de lo que se cree. Y si a eso le sumamos la existencia de múltiples plataformas para cada servicio, esta tarea se vuelve tediosa y muchas veces desordenada.

Una solución centralizada

Aquí es donde Unired aparece como una alternativa práctica y centralizada para simplificar un trámite tan cotidiano como el pago de cuentas. Permite pagar distintas cuentas en un solo lugar, de manera simultánea, sin comisión y con múltiples medios de pago.

Actualmente cuenta con más de cien empresas asociadas, sumando nuevas opciones constantemente para mejorar la experiencia de los usuarios.

Este trámite puede realizarse desde el sitio web unired.cl, en la app Unired o también con efectivo en caja en los supermercados Unimarc. Esta combinación de soluciones digitales y presenciales permite una mejor gestión de los pagos, con un registro organizado y accesible.

Pagos de autopistas sin complicaciones

También existen soluciones pensadas para necesidades más específicas, como el pago de autopistas, que normalmente implica revisar múltiples plataformas para verificar deudas pendientes.

En este contexto surge Tag Total, que permite visualizar todas las autopistas pendientes ingresando solo el RUT y pagarlas en un solo proceso. Se puede acceder desde su sitio web tagtotal.cl o directamente desde Unired y su aplicación.

Con este sistema es posible dejar atrás confusiones, olvidos y largas búsquedas entre distintas plataformas. Además, ofrece diversos medios de pago, incluyendo tarjeta de crédito, facilitando aún más el proceso.

Así, resolver pagos de hasta 12 autopistas se convierte en una gestión mucho más cómoda, simple y segura para el día a día.

Menos estrés en marzo

En tiempos donde buscamos simplificar los trámites cotidianos, contar con plataformas omnicanal como Unired y Tag Total ayuda a ordenar las cuentas y organizar las finanzas mensuales.

De esta forma, enfrentar un mes como marzo se vuelve más llevadero, con mayor tranquilidad y dejando atrás el estrés.

Este es un contenido presentado por Unired.